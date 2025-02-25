Коли буде весняне рівнодення в Україні в 2025 році — дата

Коли в Україні весняне рівнодення 2025 — точна дата
Незабаром до України прийде весняне рівнодення, яке символізує пробудження всієї природи на вулиці та довгоочікуване тепло. Ми розповідаємо, коли в Україні цього року відбудеться така особлива подія, що вона означає і які традиції існували раніше.
Новини.LIVE детально розповідає про весняне рівнодення.
Коли в Україні буде весняне рівнодення в 2025 році
Рівнодення в нашій країні бувають двічі на рік — навесні та восени. Цього року весняне рівнодення на території України відбудеться в четвер, 20 березня. Саме об 11 годині ранку цього дня Сонця перетне небесний екватор і змінить тривалість ночі та дня.
Що означає весняне рівнодення
Слово "рівнодення" означає "рівність дня і ночі", коли в обох півкулях нашої планети ніч і день майже однакові за тривалістю. Чим далі від екватора, тим довше триває світлова частина дня, тобто, тим пізніше темніє надворі.
У ці моменти Сонце розташоване в зеніті над екватором, а його промені потрапляють прямо перпендикулярно до поверхні нашої планети. В обох півкулях Землі сонячні промені падають під меншими кутами, через що день і ніч тривають по 12 годин.
Які традиції існували в Україні у весняне рівнодення
У давні часи наші предки пов’язували все з тим, як рухається Сонце, але з приходом християнства в календарі все змінилося. Спочатку предки відзначали Новий рік у вересні, а потім вони стали святкувати його першого січня.
Також раніше наші предки пекли 40 жайворонків — пташок, які вважалися символами весняної пори року. Цих жайворонків чіпляли на палички і давали дітям, які підіймали пташок до неба, намагаючись їх наблизити до нього. У цей момент діти співали заклички і з’їдали цих пташок.
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