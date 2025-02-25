Когда будет весеннее равноденствие в Украине в 2025 году — дата

Молодая девушка на природе. Фото: Freepik

Скоро в Украину придет весеннее равноденствие, которое символизирует пробуждение всей природы на улице и долгожданное тепло. Мы рассказываем, когда в Украине в этом году состоится такое особенное событие, что оно означает и какие традиции существовали раньше.

Новини.LIVE подробно рассказывает о весеннем равноденствии.

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Равноденствия в нашей стране бывают дважды в год — весной и осенью. В этом году весеннее равноденствие на территории Украины состоится в четверг, 20 марта. Именно в 11 часов утра в этот день Солнце пересечет небесный экватор и изменит продолжительность ночи и дня.

Изображение весеннего равноденствия на планете. Фото иллюстративное: Pinterest

Что означает весеннее равноденствие

Слово "равноденствие" означает "равенство дня и ночи", когда в обоих полушариях нашей планеты ночь и день почти одинаковы по продолжительности. Чем дальше от экватора, тем дольше длится световая часть дня, то есть, тем позже темнеет на улице.

В эти моменты Солнце расположено в зените над экватором, а его лучи попадают прямо перпендикулярно к поверхности нашей планеты. В обоих полушариях Земли солнечные лучи падают под меньшими углами, из-за чего день и ночь длятся по 12 часов.

Весеннее равноденствие на планете. Фото: Pixabay

Какие традиции существовали в Украине в весеннее равноденствие

В давние времена наши предки связывали все с тем, как движется Солнце, но с приходом христианства в календаре все изменилось. Сначала предки отмечали Новый год в сентябре, а потом они стали праздновать его первого января.

Также раньше наши предки пекли 40 жаворонков — птичек, которые считались символами весеннего времени года. Этих жаворонков цепляли на палочки и давали детям, которые поднимали птичек к небу, стараясь их приблизить к нему. В этот момент дети пели заклички и съедали этих птичек.

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