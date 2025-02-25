Когда будет весеннее равноденствие в Украине в 2025 году — дата

Когда в Украине весеннее равноденствие 2025 — точная дата
Скоро в Украину придет весеннее равноденствие, которое символизирует пробуждение всей природы на улице и долгожданное тепло. Мы рассказываем, когда в Украине в этом году состоится такое особенное событие, что оно означает и какие традиции существовали раньше.
Новини.LIVE подробно рассказывает о весеннем равноденствии.
Когда в Украине будет весеннее равноденствие в 2025 году
Равноденствия в нашей стране бывают дважды в год — весной и осенью. В этом году весеннее равноденствие на территории Украины состоится в четверг, 20 марта. Именно в 11 часов утра в этот день Солнце пересечет небесный экватор и изменит продолжительность ночи и дня.
Что означает весеннее равноденствие
Слово "равноденствие" означает "равенство дня и ночи", когда в обоих полушариях нашей планеты ночь и день почти одинаковы по продолжительности. Чем дальше от экватора, тем дольше длится световая часть дня, то есть, тем позже темнеет на улице.
В эти моменты Солнце расположено в зените над экватором, а его лучи попадают прямо перпендикулярно к поверхности нашей планеты. В обоих полушариях Земли солнечные лучи падают под меньшими углами, из-за чего день и ночь длятся по 12 часов.
Какие традиции существовали в Украине в весеннее равноденствие
В давние времена наши предки связывали все с тем, как движется Солнце, но с приходом христианства в календаре все изменилось. Сначала предки отмечали Новый год в сентябре, а потом они стали праздновать его первого января.
Также раньше наши предки пекли 40 жаворонков — птичек, которые считались символами весеннего времени года. Этих жаворонков цепляли на палочки и давали детям, которые поднимали птичек к небу, стараясь их приблизить к нему. В этот момент дети пели заклички и съедали этих птичек.
Напомним, мы писали о том, когда в Украине будет Великий пост в 2025 году.
Ранее мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать День студента в 2025 году.
Также мы сообщали о том, какие интересные традиции существуют в Масленицу в Украине.
Читайте Новини.LIVE!