Чому на 8 березня дарують мімози — що це за квіти

Чоловік, який дарує жінці мімози. Фото: Cnss

Всім дівчатам і жінкам на восьме березня прийнято дарувати квіти — зазвичай це тюльпани, але інколи це ще й мімози. Ми розповідаємо, чому в Міжнародний жіночий день представницям прекрасної статі дарують мімози і кому краще купувати ці рослини.

Новини.LIVE розповідають про ці квіти.

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У Міжнародний жіночий день всі чоловіки купують своїм коханим, мамам, сестрам або подругам квіти. Частіше вони купують саме тюльпани, як символ весни, але буває так, що хтось обирає на подарунок ніжні та тендітні мімози.

І не дарма, адже коли надворі ще лежить сніг, а в руках кожної дівчини букет жовтих мімоз, створюється відчуття справжньої весни. Але чому саме мімози? Ми пояснюємо, чому деякі чоловіки дарують у Міжнародний жіночий день саме ці квіти та кому прийнято купувати Їх.

Молода жінка з букетом мімоз. Фото: Freepik

Чому чоловіки дарують мімози в Міжнародний жіночий день

Виявляється, мімоза здатна позбавляти людину стреса, додає оптимізму і прибирає втому. Також ця жовта квітка широко використовується в нетрадиційній медицині та покращує стан жіночого організму під час клімаксу.

А ще мімоза вважається справжнім афродизіаком і здатна встановлювати взаєморозуміння між жінкою і чоловіком. Саме тому ця рослина часто користується попитом у восьме березня і з'являється в руках жінок у це прекрасне весняне свято.

Букет мімози на столі. Фото: Pinterest

Кому краще дарувати мімозу

Ці жовті квіти буде доречно купувати жінкам у бальзаковському віці, а також родичкам, вчителькам, колегам або знайомим, незалежно від того, скільки їм років. До того ж, мімози прийнято дарувати артистам, адже вони вважаються символом сонячного світла і успіху.

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