Що категорично не можна робити на Масляну 2025 — головні заборони свята

Людина, яка намазує млинці медом. Фото: Pexels

Цього року Масляна припадає на період з 24 лютого до другого березня, а тому саме час дізнатися про головні заборони наступного тижня. Ми розповідаємо, чим категорично не можна займатися у Масляний тиждень, щоб не притягнути нещастя до свого життя.

Новини.LIVE розповідає про заборони на Масляну 2025 року.

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У Масляну, як і в будь-яке інше свято, існує цілий ряд певних заборон, яких варто дотримуватись, щоб не зіпсувати собі життя. Дізнайтеся, що в жодному разі не можна робити у тиждень Масляної, щоб не заподіяти собі лиха.

Багато млинців на тарілці на столі. Фото: Rosenbud

Що не варто робити у Масляну

По-перше, у Масляний тиждень не варто відмовляти собі від вживання ласощів і млинців, які вважаються головним символом цього свята. У народі вірять, що млинець, який ви з’їсте в цей тиждень першим, може зміцнити ваше здоров’я на цілий рік.

Також не можна їсти страви з м’яса і надмірну кількість їжі, адже Масляна передує Великому посту. Категорично не слід лаятися, сваритися, конфліктувати і говорити погані слова, а також сумувати і сидіти вдома, адже в це свято потрібно бути в колі рідних і друзів.

Якщо у вас вдома не наведений лад, то на Масляну не можна приймати гостей, а якщо у вас є невикинуте сміття, то по обіді його цілий тиждень не можна виносити. Ще у святковий період не можна скупитися і відмовляти близьким, яким потрібна допомога.

У жодному разі не годуйте своїх гостей залишками їжі або неякісними стравами. І запам’ятайте, що з четверга до неділі не можна працювати — можна лише виконувати дуже важливу роботу, готувати страви і доглядати господарство.

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