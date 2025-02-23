Что категорически нельзя делать на Масленицу 2025 — главные запреты праздника

Человек, который намазывает блины медом. Фото: Pexels

В этом году Масленица приходится на период с 24 февраля по второе марта, а потому самое время узнать о главных запретах следующей недели. Мы рассказываем, чем категорически нельзя заниматься в Масленичную неделю, чтобы не привлечь несчастье в свою жизнь.

Новини.LIVE рассказывает о запретах на Масленицу 2025 года.

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В Масленицу, как и в любой другой праздник, существует целый ряд определенных запретов, которых стоит придерживаться, чтобы не испортить себе жизнь. Узнайте, что ни в коем случае нельзя делать в неделю Масленицы, чтобы не причинить себе беды.

Много блинов на тарелке на столе. Фото: Rosenbud

Что не стоит делать в Масленицу

Во-первых, в Масленичную неделю не стоит отказывать себе от употребления лакомств и блинов, которые считаются главным символом этого праздника. В народе верят, что блин, который вы съедите в эту неделю первым, может укрепить ваше здоровье на целый год.

Также нельзя есть блюда из мяса и чрезмерное количество пищи, ведь Масленица предшествует Великому посту. Категорически не следует ругаться, ссориться, конфликтовать и говорить плохие слова, а также грустить и сидеть дома, ведь в этот праздник нужно быть в кругу родных и друзей.

Если у вас дома не наведен порядок, то на Масленицу нельзя принимать гостей, а если у вас есть не выброшенный мусор, то после обеда его целую неделю нельзя выносить. Еще в праздничный период нельзя скупиться и отказывать близким, которым нужна помощь.

Ни в коем случае не кормите своих гостей остатками пищи или некачественными блюдами. И запомните, что с четверга по воскресенье нельзя работать — можно лишь выполнять очень важную работу, готовить блюда и ухаживать за хозяйством.

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