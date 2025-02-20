Коли вигідніше йти у відпустку – найкращі місяці у 2025 році

Працівниця на роботі. Фото: Pexels

Всі українці мають право на щорічну відпустку за місцем роботи. Планувати відпочинок в умовах повномасштабної війни складно, але можливо. Зазвичай люди обирають кінець весни, літо чи початок осені, водночас протягом року є періоди, коли більш вигідно йти у оплачувану відпустку.

Про це розповіли фахівці порталу budni.ua.

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Свята і вихідні у 2025 році

В умовах воєнного стану додаткові вихідні на свята не передбачені, принаймні в державному секторі. Приватні підприємці можуть на власний розсуд ухвалювати рішення про графік роботи. У 2025 році передбачені такі свята, які до повномасштабного російського вторгнення в Україну були вихідними:

8 березня (субота) — Міжнародний жіночий день;

20 квітня (неділя) — Великдень;

1 травня (четвер) — День праці;

8 травня (четвер) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;

8 червня (неділя) — Трійця;

28 червня (субота) — День Конституції України;

15 липня (вівторок) — День Української Державності;

24 серпня (неділя) — День Незалежності України;

1 жовтня (середа) — День захисників і захисниць України;

25 грудня (четвер) — Різдво Христове.

Плюс раніше передбачалося перенесення неробочих днів, які припадали на суботу чи неділю. У 2025 році це можуть бути такі дати:

10 березня (понеділок), після Міжнародного жіночого дня;

21 квітня (понеділок), після Великодня;

9 червня (понеділок), після Трійці;

30 червня (понеділок), після Дня Конституції;

25 серпня (понеділок), після Дня Незалежності.

Знову таки, встановлення додаткових вихідних залишається на розсуд роботодавця. Проте інформація про відпочинок на свята може допомогти у плануванні ефективної та фінансового вигідної відпустки.

Коли брати відпустку у 2025 році

Це залежить від індивідуальних потреб людини. Необхідно відповісти на питання: що я хочу отримати — більшу суму відпускних чи зберегти дні відпустки на майбутнє? Якщо перший варіант, то необхідно орієнтуватися на місяці з найбільшою кількістю робочих днів. Бо чим менше вихідних і святкових, тим дорожче оплачується день роботи.

У 2025 році це липень і жовтень, які матимуть 23 робочих дні. Також вигідно відпочивати у вересні (22 робочих дні) та квітні (22 робочих дні). Але орієнтуйтесь на потенційну можливість запровадження додаткового вихідного.

Якщо хочете зекономити дні відпустки та знаєте, що ваша компанія надасть зайвий вихідний з нагоди свята, краще планувати повноцінний відпочинок з урахування цього нюансу.

Наприклад, у разі вихідного після Великодня (понеділок, 21 квітня, замість неділі) вигідно взяти відпустку на 4 дні — з 22 до 25 квітня. Тоді загалом вдасться не працювати з 19 по 27 квітня (плюс субота і неділя).

Нагадаємо, коли людина звільняється з роботи, їй мають виплатити не лише зарплату. Працівники мають право на вихідну допомогу, якщо це передбачено договором, компенсацію за невикористані дні відпусток і додаткові фінансові гарантії відповідно до закону.

Також ми писали, що в законі "Про дошкільну освіту" передбачено чимало нововведень, які стосуються умов праці педагогів, тривалості відпусток, захисту прав і соціальних гарантій вчителів тощо. Документ набув чинності 1 січня 2025 року.