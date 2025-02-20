Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Вигідний відпочинок — коли краще брати відпустку у 2025 році arrow

Вигідний відпочинок — коли краще брати відпустку у 2025 році

20 лютого 2025 12:40
Єлизавета Супівська - редактор
Коли вигідніше йти у відпустку – найкращі місяці у 2025 році
Працівниця на роботі. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Всі українці мають право на щорічну відпустку за місцем роботи. Планувати відпочинок в умовах повномасштабної війни складно, але можливо. Зазвичай люди обирають кінець весни, літо чи початок осені, водночас протягом року є періоди, коли більш вигідно йти у оплачувану відпустку.

Про це розповіли фахівці порталу budni.ua.

Читайте також:

Свята і вихідні у 2025 році

В умовах воєнного стану додаткові вихідні на свята не передбачені, принаймні в державному секторі. Приватні підприємці можуть на власний розсуд ухвалювати рішення про графік роботи. У 2025 році передбачені такі свята, які до повномасштабного російського вторгнення в Україну були вихідними:

  • 8 березня (субота) — Міжнародний жіночий день;
  • 20 квітня (неділя) — Великдень;
  • 1 травня (четвер) — День праці;
  • 8 травня (четвер) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;
  • 8 червня (неділя) — Трійця;
  • 28 червня (субота) — День Конституції України;
  • 15 липня (вівторок) — День Української Державності;
  • 24 серпня (неділя) — День Незалежності України;
  • 1 жовтня (середа) — День захисників і захисниць України;
  • 25 грудня (четвер) — Різдво Христове.

Плюс раніше передбачалося перенесення неробочих днів, які припадали на суботу чи неділю. У 2025 році це можуть бути такі дати:

  • 10 березня (понеділок), після Міжнародного жіночого дня;
  • 21 квітня (понеділок), після Великодня;
  • 9 червня (понеділок), після Трійці;
  • 30 червня (понеділок), після Дня Конституції;
  • 25 серпня (понеділок), після Дня Незалежності.

Знову таки, встановлення додаткових вихідних залишається на розсуд роботодавця. Проте інформація про відпочинок на свята може допомогти у плануванні ефективної та фінансового вигідної відпустки.

Коли брати відпустку у 2025 році

Це залежить від індивідуальних потреб людини. Необхідно відповісти на питання: що я хочу отримати — більшу суму відпускних чи зберегти дні відпустки на майбутнє? Якщо перший варіант, то необхідно орієнтуватися на місяці з найбільшою кількістю робочих днів. Бо чим менше вихідних і святкових, тим дорожче оплачується день роботи.

У 2025 році це липень і жовтень, які матимуть 23 робочих дні. Також вигідно відпочивати у вересні (22 робочих дні) та квітні (22 робочих дні). Але орієнтуйтесь на потенційну можливість запровадження додаткового вихідного.

Якщо хочете зекономити дні відпустки та знаєте, що ваша компанія надасть зайвий вихідний з нагоди свята, краще планувати повноцінний відпочинок з урахування цього нюансу.

Наприклад, у разі вихідного після Великодня (понеділок, 21 квітня, замість неділі) вигідно взяти відпустку на 4 дні — з 22 до 25 квітня. Тоді загалом вдасться не працювати з 19 по 27 квітня (плюс субота і неділя).

Нагадаємо, коли людина звільняється з роботи, їй мають виплатити не лише зарплату. Працівники мають право на вихідну допомогу, якщо це передбачено договором, компенсацію за невикористані дні відпусток і додаткові фінансові гарантії відповідно до закону.

Також ми писали, що в законі "Про дошкільну освіту" передбачено чимало нововведень, які стосуються умов праці педагогів, тривалості відпусток, захисту прав і соціальних гарантій вчителів тощо. Документ набув чинності 1 січня 2025 року.

свята робота відпочинок відпустка відпускні
Реклама
Реклама
Реклама