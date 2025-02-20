Когда выгоднее идти в отпуск – лучшие месяцы в 2025 году

Сотрудница на работе. Фото: Pexels

Все украинцы имеют право на ежегодный отпуск по месту работы. Планировать отдых в условиях полномасштабной войны сложно, но возможно. Обычно люди выбирают конец весны, лето или начало осени, однако в течение года есть периоды, когда более выгодно идти в оплачиваемый отпуск.

Об этом рассказали специалисты портала budni.ua.

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Праздники и выходные в 2025 году

В условиях военного положения дополнительные выходные на праздники не предусмотрены, по крайней мере в государственном секторе. Частные предприниматели могут на свое усмотрение принимать решение о графике работы. В 2025 году предусмотрены такие праздники, которые до полномасштабного российского вторжения в Украину были выходными:

8 марта (суббота) — Международный женский день;

20 апреля (воскресенье) — Пасха;

1 мая (четверг) — День труда;

8 мая (четверг) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;

8 июня (воскресенье) — Троица;

28 июня (суббота) — День Конституции Украины;

15 июля (вторник) — День Украинской Государственности;

24 августа (воскресенье) — День Независимости Украины;

1 октября (среда) — День защитников и защитниц Украины;

25 декабря (четверг) — Рождество Христово.

Плюс ранее предполагался перенос нерабочих дней, которые приходились на субботу или воскресенье. В 2025 году это могут быть такие даты:

10 марта (понедельник), после Международного женского дня;

21 апреля (понедельник), после Пасхи;

9 июня (понедельник), после Троицы;

30 июня (понедельник), после Дня Конституции;

25 августа (понедельник), после Дня Независимости.

Опять же, установление дополнительных выходных остается на усмотрение работодателя. Однако информация об отдыхе на праздники может помочь в планировании эффективного и финансово выгодного отпуска.

Когда брать отпуск в 2025 году

Это зависит от индивидуальных потребностей человека. Необходимо ответить на вопрос: что я хочу получить — большую сумму отпускных или сохранить дни отпуска на будущее? Если первый вариант, то необходимо ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Ведь чем меньше выходных и праздников, тем дороже оплачивается день работы.

В 2025 году это июль и октябрь, которые имеют 23 рабочих дня. Также выгодно отдыхать в сентябре (22 рабочих дня) и апреле (22 рабочих дня). Но ориентируйтесь на потенциальную возможность введения дополнительного выходного.

Если хотите сэкономить дни отпуска и знаете, что ваша компания предоставит лишний выходной по случаю праздника, лучше планировать полноценный отдых с учетом этого нюанса.

Например, в случае выходного после Пасхи (понедельник, 21 апреля, вместо воскресенья) выгодно взять отпуск на 4 дня — с 22 по 25 апреля. Тогда в целом удастся не работать с 19 по 27 апреля (плюс суббота и воскресенье).

Напомним, когда человек увольняется с работы, ему должны выплатить не только зарплату. Сотрудники имеют право на выходное пособие, если это предусмотрено договором, компенсацию за неиспользованные дни отпусков и дополнительные финансовые гарантии в соответствии с законом.

Также мы писали, что в законе "О дошкольном образовании" предусмотрено немало нововведений, касающихся условий труда педагогов, продолжительности отпусков, защиты прав и социальных гарантий учителей и т.д. Документ вступил в силу 1 января 2025 года.