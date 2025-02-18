Скільки днів відпустки можна взяти у 2025 році — пояснення

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Всі співробітники мають право на щорічну оплачувану відпустку. Також за законом певні категорії українців можуть розраховувати на додаткові види відпочинку. А період обов’язкової відпустки варіюється залежно від індивідуальних обставин. Працівникам необхідно знати, який термін відпочинку вони заслужили.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки днів відпустки можна взяти у 2025 році.

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Максимальні відпустки 2025

Згідно з законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", щорічна відпустка обмежується 24 днями. Це максимум, належний працівникам без права на подовжений відпочинок. Водночас роботодавець має повноваження відмовити в наданні відпустки, якщо людина залучена до виконання обов’язків на об'єктах критичної інфраструктури.

Деякі категорії українців можуть розраховувати на збільшену кількість днів, оскільки їм належить подовжений період відпочинку у зв’язку зі специфікою професії чи індивідуальними обставинами. Йдеться про таку тривалість:

для вчителів, фахівців дошкільної освіти, наукових і науково-педагогічних працівники — 56 календарних днів;

для осіб з інвалідністю 1 та 2 групи — 30 календарних днів;

для осіб з інвалідністю 3 групи — 26 календарних днів;

для неповнолітніх працівників — 31 календарний день;

для державних службовців — 30 календарних днів;

для військових — 30 календарних днів.

Плюс можна отримати додаткові дні, наприклад, якщо мати справу зі шкідливими та важкими умовами праці. Тоді щорічна відпустка збільшується до 35 календарних днів. За особливий характер праці (ненормовану роботу) додають ще 7 днів відпочинку.

Існують відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, у зв’язку з усиновленням дитини тощо. Звісно, працівникам дозволено брати відпочинок без збереження заробітної плати.

Наприклад, така вимога обов’язкова до виконання, якщо підлеглий приступив до роботи після звільнення з військової служби (тривалість — до 60 календарних днів).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть захворіти під час відпустки. Постає питання, чи повинен роботодавець оплачувати дні тимчасової непрацездатності, якщо період хвороби співробітника припав на час запланованого відпочинку.

Також ми писали, що українці мають право на компенсацію невикористаних днів щорічної відпустки. Вимога застосовується за наявності подовженої тривалості обов’язкової відпустки (понад 24 дні) або додаткового терміну відпочинку.