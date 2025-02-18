Сколько дней отпуска можно взять в 2025 году — объяснение

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Все сотрудники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Также по закону определенные категории украинцев могут рассчитывать на дополнительные виды отдыха. А период обязательного отпуска варьируется в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Сотрудникам необходимо знать, какой срок отдыха они заслужили.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько дней отпуска можно взять в 2025 году.

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Согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", ежегодный отпуск ограничивается 24 днями. Это максимум, положенный сотрудникам без права на удлиненный отдых. Однако работодатель имеет полномочия отказать в предоставлении отпуска, если человек привлечен к выполнению обязанностей на объектах критической инфраструктуры.

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на увеличенное количество дней, поскольку им полагается удлиненный период отдыха в связи со спецификой профессии или индивидуальными обстоятельствами. Речь идет о такой продолжительности:

для учителей, специалистов дошкольного образования, научных и научно-педагогических работников — 56 календарных дней;

для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы — 30 календарных дней;

для лиц с инвалидностью 3 группы — 26 календарных дней;

для несовершеннолетних — 31 календарный день;

для государственных служащих — 30 календарных дней;

для военных — 30 календарных дней.

Плюс можно получить дополнительные дни, например, если иметь дело с вредными и тяжелыми условиями труда. Тогда ежегодный отпуск увеличивается до 35 календарных дней. За особый характер труда (ненормированную работу) добавляют еще 7 дней отдыха.

Еще существуют отпуска в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, в связи с усыновлением ребенка и т.д. Конечно, сотрудникам разрешено брать отдых без сохранения заработной платы.

Например, такое требование обязательно к исполнению, если подчиненный приступил к работе после увольнения с военной службы (продолжительность — до 60 календарных дней).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заболеть во время отпуска. Возникает вопрос, должен ли работодатель оплачивать дни временной нетрудоспособности, если период болезни сотрудника пришелся на время запланированного отдыха.

Также мы писали, что украинцы имеют право на компенсацию неиспользованных дней ежегодного отпуска. Требование применяется при наличии удлиненной продолжительности обязательного отпуска (более 24 дней) или дополнительного срока отдыха.