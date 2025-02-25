Почему на 8 марта дарят мимозы — что это за цветы

Мужчина, который дарит женщине мимозы. Фото: Cnss

Всем девушкам и женщинам на восьмое марта принято дарить цветы — обычно это тюльпаны, но иногда это еще и мимозы. Мы рассказываем, почему в Международный женский день представительницам прекрасного пола дарят мимозы и кому лучше покупать эти растения.

Новини.LIVE рассказывают об этих цветах.

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В Международный женский день все мужчины покупают своим любимым, мамам, сестрам или подругам цветы. Чаще они покупают именно тюльпаны, как символ весны, но бывает так, что кто-то выбирает на подарок нежные и хрупкие мимозы.

И не зря, ведь когда на улице еще лежит снег, а в руках каждой девушки букет желтых мимоз, создается ощущение настоящей весны. Но почему именно мимозы? Мы объясняем, почему некоторые мужчины дарят в Международный женский день именно эти цветы и кому принято покупать их.

Молодая женщина с букетом мимоз. Фото: Freepik

Почему мужчины дарят мимозы в Международный женский день

Оказывается, мимоза способна избавлять человека от стресса, добавляет оптимизма и убирает усталость. Также этот желтый цветок широко используется в нетрадиционной медицине и улучшает состояние женского организма во время климакса.

А еще мимоза считается настоящим афродизиаком и способна устанавливать взаимопонимание между женщиной и мужчиной. Именно поэтому это растение часто пользуется спросом в восьмое марта и появляется в руках женщин в этот прекрасный весенний праздник.

Букет мимозы на столе. Фото: Pinterest

Кому лучше дарить мимозу

Эти желтые цветы будет уместно покупать женщинам в бальзаковском возрасте, а также родственницам, учительницам, коллегам или знакомым, независимо от того, сколько им лет. К тому же, мимозы принято дарить артистам, ведь они считаются символом солнечного света и успеха.

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