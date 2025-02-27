Що ні в якому разі не можна дарувати на восьме березня 2025 — поради

Хвороби, нещастя і розлука — що не можна дарувати на 8 березня
Звісно, жодна жінка у восьме березня не відмовиться від приємного сюрпризу, але існують такі подарунки, які принесуть суцільні біди. Ми розповідаємо, що в жодному випадку не можна дарувати у Міжнародний жіночий день, щоб не зіпсувати стосунки.
Новини.LIVE розповідає про список заборонених подарунків на восьме березня.
У Міжнародний жіночий день кожна представниця прекрасної статі відчуває себе особливою, тому і сам день повинен бути особливим. Якщо ви хочете потішити свою кохану, маму, сестру, колегу або подругу на восьме березня, обирайте такі подарунки, які принесуть тільки щастя.
Річ у тім, що серед них існують такі подарунки, які можуть навіть нашкодити здоров’ю, зіпсувати стосунки і негативно позначитися на фінансовому становищі. Щоб цього всього не сталося, дізнайтеся, які подарунки в жодному разі не можна дарувати на восьме березня.
Що категорично не можна дарувати у Міжнародний жіночий день
Якщо ви хочете зберегти здоров’я, стосунки і фінанси у гарному стані, ніколи не даруйте у восьме березня жінкам такі подарунки, як:
- Ножі та виделки — це може зіпсувати здоров’я і стосунки
- Ножиці — це може розірвати стосунки з оточенням
- Шарф — це може розірвати стосунки
- Дзеркало — це може забрати красу, молодість і радість
- Носова хустка — це може призвести до сліз, захворювань і неприємностей
- Пасок — це може зробити людину скутою
- Годинник — це може призвести до розлуки і позбавити щасливого життя
- Ланцюжок — це може призвести до довготривалої розлуки
- Перли — це може викликати сльози
- Порожній гаманець — це може призвести до бідності, тому туди краще покласти гроші
- Портсигар або запальничка — це може призвести до розлуки
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