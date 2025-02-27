Що ні в якому разі не можна дарувати на восьме березня 2025 — поради

Чоловік, який дарує подарунок своїй коханій. Фото: Puder i Krem

Звісно, жодна жінка у восьме березня не відмовиться від приємного сюрпризу, але існують такі подарунки, які принесуть суцільні біди. Ми розповідаємо, що в жодному випадку не можна дарувати у Міжнародний жіночий день, щоб не зіпсувати стосунки.

Новини.LIVE розповідає про список заборонених подарунків на восьме березня.

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У Міжнародний жіночий день кожна представниця прекрасної статі відчуває себе особливою, тому і сам день повинен бути особливим. Якщо ви хочете потішити свою кохану, маму, сестру, колегу або подругу на восьме березня, обирайте такі подарунки, які принесуть тільки щастя.

Жінка з подарунком у руках. Фото: Pinterest

Річ у тім, що серед них існують такі подарунки, які можуть навіть нашкодити здоров’ю, зіпсувати стосунки і негативно позначитися на фінансовому становищі. Щоб цього всього не сталося, дізнайтеся, які подарунки в жодному разі не можна дарувати на восьме березня.

Жінка, яка отримує подарунок. Фото: Freepik

Що категорично не можна дарувати у Міжнародний жіночий день

Якщо ви хочете зберегти здоров’я, стосунки і фінанси у гарному стані, ніколи не даруйте у восьме березня жінкам такі подарунки, як:

Ножі та виделки — це може зіпсувати здоров’я і стосунки

Ножиці — це може розірвати стосунки з оточенням

Шарф — це може розірвати стосунки

Дзеркало — це може забрати красу, молодість і радість

Носова хустка — це може призвести до сліз, захворювань і неприємностей

Пасок — це може зробити людину скутою

Годинник — це може призвести до розлуки і позбавити щасливого життя

Ланцюжок — це може призвести до довготривалої розлуки

Перли — це може викликати сльози

Порожній гаманець — це може призвести до бідності, тому туди краще покласти гроші

Портсигар або запальничка — це може призвести до розлуки

Нагадаємо, ми писали про те, чи буде в Україні вихідний восьмого березня в 2025 році.

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