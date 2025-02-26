Чи буде вихідний в Україні 8 березня 2025 року — пояснення

Закохана пара і календар з обведеним восьмим березня. Фото: колаж Новини.LIVE

Мабуть кожна жінка любить восьме березня, адже в це свято всі представниці прекрасної статі відчувають себе особливими. Ми розповідаємо, чи святкують сьогодні цей день в Україні та чи буде вихідний у Міжнародний жіночий день у 2025 році.

Новини.LIVE розповідає про цей день в Україні.

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Чи святкують українці восьме березня сьогодні

Українці завжди сприймали восьме березня як свято весни, жіночності та краси, але останнім часом навколо цього дня почали поширюватися різні дискусії. Враховуючи те, що сьогодні в Україні триває війна і люди намагаються позбутися радянської спадщини, дедалі більше громадян замислюються над альтернативними варіантами.

Хтось навіть пропонував зробити День української жінки 25 лютого – у день народження Лесі Українки. У 2023 році народні депутати України хотіли прийняти законопроєкт стосовно того, щоб скасувати свято восьмого березня, але його досі не розглянули.

Тому Міжнародний жіночий день сьогодні залишається державним святом на законодавчому рівні.

Букет рожевих тюльпанів зі стрічкою. Фото: Freepik

Чи отримають українці вихідний восьмого березня 2025 року

Цього року восьме березня досі буде державним святом в Україні, тому всі охочі можуть його відзначити, тим паче, що в 2025 році Міжнародний жіночий день припадає на вихідний день. Але оскільки в Україні досі діє воєнний стан, на жаль, додаткових вихідних цього дня не буде.

Тому святкування Міжнародного дня жінок має більш особистий характер, тобто, цей день відзначають ті, хто хоче і надалі підтримувати цю традицію. А що стосується вихідного, то кожна компанія сама визначає, чи давати співробітникам день відпочинку.

Восьме березня на календарі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, чому в Міжнародний жіночий день дарують мімози.

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