Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Незабаром весна — які локації варто відвідати на 8 березня arrow

Незабаром весна — які локації варто відвідати на 8 березня

25 лютого 2025 16:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Які міста варто відвідати на 8 березня — поради мандрівникам
Дівчину привітали з 8 березня. Фото: Pinterest
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Вихідні на 8 березня — чудова можливість провести ці дні разом з коханими та родиною, подорожуючи містами України. До цього свята залишилось небагато днів, тож нині сам час планувати коротку відпустку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де цікаво провести час на 8 березня.

Читайте також:

Умань 

На Придніпровській височині в Умані знаходиться Національний дендрологічний парк "Софіївка". Ця неймовірна локація внесена до списку 7 чудес України. В парку зростає понад 3300 видів різноманітних рослин. серед яких багато вічнозелених соснових дерев. Туристам варто прогулятися вздовж мальованого паркану, який прикрашають розписи 70 уманських художників.

Мукачево 

В цьому невеличкому місті на Закарпатті розташований відвідайте замок Паланок, який побудували на горі вулканічного походження. В ньому розташований історичний музей, де представлено близько 8 000 експонатів. В місті також розташовано багато затишних закладів, де можна провести 8 березня з коханим чи друзями.

Село Бакота

Про маленький рай поблизу Кам'янця-Подільського — Національний природний парк "Подільські Товтри" насправді мало хто знає. Це село з казковими краєвидами і тишею розташоване на водосховищі. На його території також знаходиться скельно-печерний монастир.

Незабаром весна — які локації варто відвідати на 8 березня - фото 1
Село Бакота. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.

свята подорож Умань туризм 8 березня
Реклама
Реклама
Реклама