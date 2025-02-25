Які міста варто відвідати на 8 березня — поради мандрівникам

Дівчину привітали з 8 березня. Фото: Pinterest

Вихідні на 8 березня — чудова можливість провести ці дні разом з коханими та родиною, подорожуючи містами України. До цього свята залишилось небагато днів, тож нині сам час планувати коротку відпустку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де цікаво провести час на 8 березня.

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Умань

На Придніпровській височині в Умані знаходиться Національний дендрологічний парк "Софіївка". Ця неймовірна локація внесена до списку 7 чудес України. В парку зростає понад 3300 видів різноманітних рослин. серед яких багато вічнозелених соснових дерев. Туристам варто прогулятися вздовж мальованого паркану, який прикрашають розписи 70 уманських художників.

Мукачево

В цьому невеличкому місті на Закарпатті розташований відвідайте замок Паланок, який побудували на горі вулканічного походження. В ньому розташований історичний музей, де представлено близько 8 000 експонатів. В місті також розташовано багато затишних закладів, де можна провести 8 березня з коханим чи друзями.

Село Бакота

Про маленький рай поблизу Кам'янця-Подільського — Національний природний парк "Подільські Товтри" насправді мало хто знає. Це село з казковими краєвидами і тишею розташоване на водосховищі. На його території також знаходиться скельно-печерний монастир.

Село Бакота. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах зараз можна побачити північне сяйво. Також вам точно варто відвідати найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів.