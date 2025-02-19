Країни, де можна побачити північне сяйво — поради мандрівникам та туристам

Північне сяйво. Фото: REUTERS

У найближчі місяці у туристів суттєво підвищуються шанси побачити північне сяйво. Справа в тому, що Сонце зараз перебуває на піку свого 11-річного сонячного циклу.

Редакція Новини.LIVE підібрала 3 країни, де можна побачити на власні очі це неймовірне явище.

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Фінляндія

Ця країна відома своїми чарівними зимовими пейзажами. Поїздка на крайню північ країни дасть вам найкращі шанси побачити північне сяйво. Зокрема, популярною локацією серед туристів є Лапландія, оскільки вона розташована в межах полярної зони.

Північне сяйво над Фінляндією. Фото: REUTERS

Швеція

На півночі Швеції знаходиться всесвітньо відомий Національний парк Абіско — казкове місце, де на можна побачити це оптичне явище. В парку відсутнє стороннє освітлення, тож ви зможете насолодитися справді приголомшливими краєвидами.

Північне сяйво над Швецією. Фото: REUTERS

Данія

Досвідчені мандрівники рекомендують відвідати Фарерські острови, Гренен і Самсе. В цих локаціях красиві ландшафти, які зроблять вашу подорож ще більш вражаючою та захопливою.

Північне сяйво над Данією. Фото: REUTERS

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