Країни, де можна побачити північне сяйво — поради мандрівникам та туристам

Не Ісландія — 3 країни Європи, де можна побачити північне сяйво
У найближчі місяці у туристів суттєво підвищуються шанси побачити північне сяйво. Справа в тому, що Сонце зараз перебуває на піку свого 11-річного сонячного циклу.
Редакція Новини.LIVE підібрала 3 країни, де можна побачити на власні очі це неймовірне явище.
Фінляндія
Ця країна відома своїми чарівними зимовими пейзажами. Поїздка на крайню північ країни дасть вам найкращі шанси побачити північне сяйво. Зокрема, популярною локацією серед туристів є Лапландія, оскільки вона розташована в межах полярної зони.
Швеція
На півночі Швеції знаходиться всесвітньо відомий Національний парк Абіско — казкове місце, де на можна побачити це оптичне явище. В парку відсутнє стороннє освітлення, тож ви зможете насолодитися справді приголомшливими краєвидами.
Данія
Досвідчені мандрівники рекомендують відвідати Фарерські острови, Гренен і Самсе. В цих локаціях красиві ландшафти, які зроблять вашу подорож ще більш вражаючою та захопливою.
Раніше ми розповідали про найспокійніший острів у Європі, де навіть немає автомобілів. А також дізнайтеся, що буде, якщо запізнитися на літак.
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