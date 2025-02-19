Страны, где можно увидеть северное сияние — советы путешественникам и туристам

Северное сияние. Фото: REUTERS

В ближайшие месяцы у туристов существенно повышаются шансы увидеть северное сияние. Дело в том, что Солнце сейчас находится на пике своего 11-летнего солнечного цикла.

Редакция Новини.LIVE подобрала 3 страны, где можно увидеть собственными глазами это невероятное явление.

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Финляндия

Эта страна известна своими волшебными зимними пейзажами. Поездка на крайний север страны даст вам лучшие шансы увидеть северное сияние. В частности, популярной локацией среди туристов является Лапландия, поскольку она расположена в пределах полярной зоны.

Северное сияние над Финляндией. Фото: REUTERS

Швеция

На севере Швеции находится всемирно известный Национальный парк Абиско — сказочное место, где на можно увидеть это оптическое явление. В парке отсутствует постороннее освещение, поэтому вы сможете насладиться действительно потрясающими видами.

Северное сияние над Швецией. Фото: REUTERS

Дания

Опытные путешественники рекомендуют посетить Фарерские острова, Гренен и Самсе. В этих локациях красивые ландшафты, которые сделают ваше путешествие еще более впечатляющим и увлекательным.

Северное сияние над Данией. Фото: REUTERS

Ранее мы рассказывали о самом спокойном острове в Европе, где даже нет автомобилей. А также узнайте, что будет, если опоздать на самолет.