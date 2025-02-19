Ryanair скасує частину рейсів — в чому причина

Літак лоукостера Ryanair. Фото: ryanair.com

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair планує скоротити кількість польотів у Францію. Це пов'язано з рішенням уряду країни підвищити авіаційні податки й збори.

Про це повідомляє Independent.

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Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі пригрозив скоротити кількість рейсів авіакомпанії до Франції, якщо ця країна все ж схвалить рішення підняти податки.

"Франція вже є країною з високими податками, і якщо вона ще більше підвищить і без того високі податки, ми, ймовірно, скоротимо наші можливості", — сказав очільник Ryanair.

Літак лоукостера Ryanair. Фото: ryanair.com

Ryanair закликає уряд країни скасувати авіаційні податки, зменшити збори за управління повітряним рухом (УВД), а також відмовитися від обмежень руху транспорту.

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