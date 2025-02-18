Wizz Air втрапив у скандал — в компанії жбурляли валізи пасажирів

Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Угорський лоукостер Wizz Air втрапив у скандал через недбале ставлення з багажем пасажирів. В мережу потрапило відео, на якому вантажник жбурляв валізи мандрівників.

Про це пише Avianews.

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На опублікованих кадрах вантажник жбурляє валізи пасажирів, переміщаючи їх з багажного відділення літака. Інцидент стався в лондонському аеропорту Гатвік.

Така ситуація може статися з валізами під час польоту будь-якими авіакомпаніями. Тому не варто віддавати в багажне відділення літака цінні та крихкі речі — гроші, документи, електроніку або ювелірні вироби.

Пасажирка в аеропорту. Фото: Freepik

Після прильоту варто обов'язково перевіряти валізи перед тим, як виходити із залу видачі багажу. У разі пошкодження чи зникнення речей пасажир може отримати компенсацію від авіакомпанії. Зокрема, авіаперевізник може полагодити валізу, видати нову або виплатити грошову компенсацію. Для цього необхідно написати відповідну заяву в офісі Lost & Found в аеропорту.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії найчастіше гублять багаж пасажирів.

Також стало відомо, коли компанія Wizz Air готова відновити польоти до України.