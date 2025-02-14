Чому не можна користуватися телефоном у літаку — причини та наслідки

Дівчина з телефоном у літаку. Фото: Freepik

Усі, хто хоч раз літав літаком знає про те, що на борту варто увімкнути "режим польоту" на вашому смартфоні. Але більшість мандрівників і гадки не мають про те, навіщо це потрібно робити.

Експерти пояснили Condé Nast Traveler, навіщо вмикати цю функцію та що буде, якщо цього не зробити.

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Навіщо потрібен авіарежим

Представники авіакомпаній розповіли, що необхідність активувати авіарежим на смартфоні пов'язана із тим, що радіосигнали мобільних телефонів можуть вплинути на навігаційні системи літака під час польоту та посадки.

Однак є ще одна, не технічна причина того, що вас попросять прибрати телефони під час польоту.

"Екіпажі літаків дуже хотіли б, щоб пасажири були уважними під час критичних фаз зльоту і посадки. Якщо всі розмовляють по мобільних телефонах, а у них виникла надзвичайна ситуація, яку потрібно вирішити, буде важко привернути увагу пасажирів", — сказав пілот Росс Сагун.

Що буде, якщо не увімкнути "режим польоту"

На висоті мобільний сигнал відсутній, однак ваш телефон постійно буде шукати найближчу мережі для того, аби підключитися. Це може створювати перешкоди на лінії пілотів.

"Найкраще, як мені це пояснив пілот: якщо ви коли-небуть залишали телефон біля колонки, то перш ніж він задзвонить, ви почуєте хрипіння динаміків. Це те, що вони почують у своїх навушниках і динаміках бортової акустичної системи. А під час польоту, останнє, що вам потрібно — це зайві звуки, коли ви намагаєтеся зосередитися", — розповів колишній стюард Боббі Лорі.

Пасажири на борту літака. Фото: Pixabay

Однак, якщо ви забули активувати "режим польоту" не варто сильно переживати. На щастя, ризик того, що ваш смартфон спровокує серйозний збій та падіння літака абсолютно мінімальні.

"Ні, це не кінець світу, літак не впаде з неба і навіть не зіпсує системи на борту. Однак він може зіпсувати гарнітури. Якщо у вас є літак з 70, 80, 150 людьми на борту, і коли телефони хоча б 3 або 4 людей починають намагатися встановити зв'язок з радіовежею для вхідного телефонного дзвінка, він посилає радіохвилі. Існує ймовірність того, що ці радіохвилі можуть заважати радіохвилям гарнітури, яку використовують пілоти", — розповів один з пілотів.

Екіпаж літака не може визначити, хто саме з пасажирів знехтував авіарежимом, однак якщо перешкода з'являється, бортпровідники мусять знову попередити кожного про необхідність увімкнути функцію.

Однак із появою 5G та спеціального обладнання деякі авіакомпанії вже можуть надавати своїм пасажирам зв'язок під час польоту, який не буде заважати пілотам. Подібні технології вже запроваджені на рейсах у ЄС та Великій Британії. Окрім того, на багатьох рейсах на борту можливе використання Wi-Fi.

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