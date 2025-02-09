IndiGo готує нові рейси до Європи — деталі

Літак індійської авіакомпанії IndiGo. Фото: uk.wikipedia.org

Індійська авіакомпанія IndiGo планує запустити рейси до Європи. Туристи матимуть можливість мандрувати в цю країну за значно привабливішими цінами.

Про це пише The Sun.

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IndiGo має намір орендувати літак Boeing 787 у авіакомпанії Norse Atlantic терміном на шість місяців, проте цей термін може бути збільшений до 18 місяців.

Компанія планує запустити перші рейси в Європу вже у березні 2025 року.

"Наразі IndiGo виконує переважно внутрішні та регіональні коротко- та середньомагістральні рейси з Індії, але перебуває в процесі розширення свого глобального охоплення, додаючи далекомагістральні рейси", — йдеться у повідомленні.

Літаки. Фото: IndiGo

В компанії додали, що для нових напрямків вони замовили "30 широкофюзеляжних літаків Airbus 350-900 з опціоном на додаткові 70 літаків, поставки яких очікуються з 2027 року".

Мандрівники дарма оминають цю країну. В Індії є безліч неймовірних туристичних місць, таких як Делі, Агра та Джайпур. Дедалі більшої популярності набуває Гоа, відомий своїми прекрасними пляжами і, звичайно ж, сонячною погодою. На південному узбережжі Індії цілий рік тримається температура 25-30 градусів Цельсія.

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