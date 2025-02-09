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Индийский лоукостер планирует запустить рейсы в Европу

9 февраля 2025 15:00
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
IndiGo готовит новые рейсы в Европу - детали
Самолет индийской авиакомпании IndiGo. Фото: uk.wikipedia.org
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Индийская авиакомпания IndiGo планирует запустить рейсы в Европу. Туристы будут иметь возможность путешествовать в эту страну по значительно более привлекательным ценам.

Об этом пишет The Sun.

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IndiGo намерена арендовать самолет Boeing 787 у авиакомпании Norse Atlantic сроком на шесть месяцев, однако этот срок может быть увеличен до 18 месяцев.

Компания планирует запустить первые рейсы в Европу уже в марте 2025 года.

"Сейчас IndiGo выполняет преимущественно внутренние и региональные коротко- и среднемагистральные рейсы из Индии, но находится в процессе расширения своего глобального охвата, добавляя дальнемагистральные рейсы", — говорится в сообщении.

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Самолеты. Фото: IndiGo

В компании добавили, что для новых направлений они заказали "30 широкофюзеляжных самолетов Airbus 350-900 с опционом на дополнительные 70 самолетов, поставки которых ожидаются с 2027 года".

Путешественники зря обходят эту страну стороной. В Индии есть множество невероятных туристических мест, таких как Дели, Агра и Джайпур. Все большую популярность приобретает Гоа, известный своими прекрасными пляжами и, конечно же, солнечной погодой. На южном побережье Индии круглый год держится температура 25-30 градусов Цельсия.

Напомним, мы рассказывали о самых бюджетных странах, куда уже сейчас стоит бронировать поездку. Также мы рассказывали, безопасно ли на самом деле путешествовать самолетами.

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