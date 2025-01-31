Куди найвигідніше придбати квитки в лютому 2025 року — поради мандрівникам

Літак над містом. Ілюстративне фото. Суспільне Дніпро

Січень-лютий — найкращий місяць для бронювання літньої відпустки. Цього року найвигіднішим варіантом для подорожі виявилася Тоскана.

Про це пише The Guardian.

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Аналітики дослідили майже 6 000 пакетних пропозицій від трьох найбільших туроператорів — Jet2holidays, Tui та easyJet Holidays.

Італійське місто Тоскана, яке зазвичай асоціюється з розкішним відпочинком на віллах серед пагорбів і виноградників та дорогими готелями Флоренції, увійшла до топ-10 найдешевших пакетів, поступившись більш відомим бюджетним регіонам, таким як Коста-Брава в Іспанії та Корфу в Греції.

Тижнева відпустка в Тоскані на початку серпня коштує в середньому 1 034 фунтів стерлінгів (53 524 грн) на людину. До пакету послуг за цю вартість також входить переліт та проживання в двомісному або одномісному номері.

Італійське місто Тоскана. Фото: magnumtravel.lv

Трьома найдешевшими напрямками для відпочинку зі стандартним пакетом послуг виявилися Даламан у Туреччині — 859 фунтів стерлінгів (44 465 грн), Агадір у Марокко — 889 фунтів стерлінгів (46 тисяч грн) та Бургас у Болгарії — 904 фунти стерлінгів (47 тисяч грн).

Вигідні ціни в Туреччині можуть бути пов'язані із нещодавньою спекою — середньодобова температура серпня в Даламані нині становить 33 градуси за Цельсієм.

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