Куди найвигідніше придбати квитки в лютому 2025 року — поради мандрівникам

Час бронювати квитки на літо — 3 найбюджетніші країни
Січень-лютий — найкращий місяць для бронювання літньої відпустки. Цього року найвигіднішим варіантом для подорожі виявилася Тоскана.
Про це пише The Guardian.
Де буде найвигідніше відпочити влітку
Аналітики дослідили майже 6 000 пакетних пропозицій від трьох найбільших туроператорів — Jet2holidays, Tui та easyJet Holidays.
Італійське місто Тоскана, яке зазвичай асоціюється з розкішним відпочинком на віллах серед пагорбів і виноградників та дорогими готелями Флоренції, увійшла до топ-10 найдешевших пакетів, поступившись більш відомим бюджетним регіонам, таким як Коста-Брава в Іспанії та Корфу в Греції.
Тижнева відпустка в Тоскані на початку серпня коштує в середньому 1 034 фунтів стерлінгів (53 524 грн) на людину. До пакету послуг за цю вартість також входить переліт та проживання в двомісному або одномісному номері.
Трьома найдешевшими напрямками для відпочинку зі стандартним пакетом послуг виявилися Даламан у Туреччині — 859 фунтів стерлінгів (44 465 грн), Агадір у Марокко — 889 фунтів стерлінгів (46 тисяч грн) та Бургас у Болгарії — 904 фунти стерлінгів (47 тисяч грн).
Вигідні ціни в Туреччині можуть бути пов'язані із нещодавньою спекою — середньодобова температура серпня в Даламані нині становить 33 градуси за Цельсієм.
Нагадаємо, ми розповідали, як можна безплатно відвідувати музеї в Європі. Також в італійському селищі Роккарасо стався справжній хаос через відому блогерку.
Читайте Новини.LIVE!