В Испании установили новые требования к туристам - что изменилось

Туристы в Испании. Фото: Reuters

Жители Испании жалуются на то, что постоянный наплыв туристов делает их жизнь буквально невыносимой - рост криминала, дорогое жилье и дефицит воды. Местные власти ищут баланс между интересами путешественников и испанцев, ведь туризм составляет около 12% ВВП страны.

Об этом пишет The Independent.

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В ответ на давление общественности, премьер-министр Испании Педро Санчес представил план из 12 пунктов, направленный на преодоление кризиса. План включает меры, направленные на ужесточение регулирования краткосрочной аренды жилья, которой пользуются преимущественно туристы. В соответствии с ним, испанские города начали регулировать аренду жилья для туристов.

В частности, Барселона планирует в ближайшие годы закрыть все 10 000 квартир, лицензированных для краткосрочной аренды. Портовый город Малага запретит строительство новой арендной недвижимости в 43 районах города, где аренда превышает 8 процентов жилого фонда.

Несмотря на такую инициативу, у туристов остается возможность бронировать номера в отелях и арендовать апартаменты практически в любой точке Испании.

Туристка в Испании. Фото: Pinterest

Однако путешественникам, которые арендуют автомобиль в Испании или бронируют номера в отелях, придется заполнять больше документов из-за нового закона, который требует от владельцев отелей и компаний по прокату автомобилей отправлять личную информацию правительству из соображений национальной безопасности. Желающим позагорать на испанских пляжах туристам необходимо будет указать свои паспортные данные, домашние адреса и платежную информацию.

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