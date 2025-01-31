В Іспанії встановили нові вимоги до туристів — що змінилось

Туристи в Іспанії. Фото: Reuters

Жителі Іспанії скаржаться на те, що постійний наплив туристів робить їх життя буквально нестерпним — зростання криміналу, дороге житло та дефіцит води. Місцева влада шукає баланс між інтересами мандрівників та іспанців, адже туризм становить близько 12% ВВП країни.

Про це пише The Independent.

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У відповідь на тиск громадськості, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив план з 12 пунктів, спрямований на подолання кризи. План включає заходи, спрямовані на посилення регулювання короткострокової оренди житла, якою користуються переважно туристи. Відповідно до нього, іспанські міста почали регулювати оренду житла для туристів.

Зокрема, Барселона планує в найближчі роки закрити всі 10 000 квартир, ліцензованих для короткострокової оренди. Портове місто Малага заборонить будівництво нової орендної нерухомості в 43 районах міста, де оренда перевищує 8 відсотків житлового фонду.

Попри таку ініціативу, в туристів залишається можливість бронювати номери в готелях й орендувати апартаменти практично в будь-якій точці Іспанії.

Туристка в Іспанії. Фото: Pinterest

Проте мандрівникам, які орендують автомобіль в Іспанії або бронюють номери в готелях, доведеться заповнювати більше документів через новий закон, який вимагає від власників готелів і компаній з прокату автомобілів надсилати особисту інформацію уряду з міркувань національної безпеки. Бажаючим позасмагати на іспанських пляжах туристам необхідно буде вказати свої паспортні дані, домашні адреси та платіжну інформацію.

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