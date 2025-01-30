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Відома блогерка спричинила повний хаос на гірськолижному курорті

30 січня 2025 15:45
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Курорт Роккарасо був переповнений туристами через TikTok-блогерку
Відпочинок на гірськолижному курорті. Фото: Pinterest
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Популярний гірськолижний курорт в італійському селищі Роккарасо минулої неділі був переповнений туристами, що спричинило немало проблем. Причиною такої популярності стала реклама TikTok-блогерки Рити Де Крешенцо.

Про це пише CNN.

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Натовпи туристів на італійському курорті Роккарасо

Спокійний і мальовничий гірський куточок відвідало одразу  10 000 відвідувачів, які сподівалися суттєво зекономити на відпустці. Через такий великий наплив туристів були переповнені автостоянки і величезні затори на дорогах та справжній хаос.

Через постійно забиті туалети відвідувачі курорту мочилися прямо в громадських місцях. На деяких відео навіть видно, як люди влаштовують власні барбекю і розпалюють вогнища на схилах.

Місцеві мешканці звинувачують у безладі популярну інфлюенсерку з Неаполя Риту Де Крешенцо, яка протягом останніх тижнів опублікувала серію відео в TikTok та інших соціальних мережах, запрошуючи людей в Роккарасо. Скориставшись її популярністю, кілька бюджетних туристичних компаній почали пропонувати дешеві квитки на курорт.

Відома блогерка спричинила повний хаос на гірськолижному курорті - фото 1
Хаос в італійському селищі Роккарасо. Фото: скриншот TikTok
Відома блогерка спричинила повний хаос на гірськолижному курорті - фото 2
Натовпи людей в Роккарасо. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, ми розповідали, як можна безкоштовно відвідувати музеї в Європі. Також ми писали, куди можна поїхати мешканцям Києва на вихідні.

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