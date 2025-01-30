Курорт Роккарасо був переповнений туристами через TikTok-блогерку

Відома блогерка спричинила повний хаос на гірськолижному курорті
Популярний гірськолижний курорт в італійському селищі Роккарасо минулої неділі був переповнений туристами, що спричинило немало проблем. Причиною такої популярності стала реклама TikTok-блогерки Рити Де Крешенцо.
Про це пише CNN.
Натовпи туристів на італійському курорті Роккарасо
Спокійний і мальовничий гірський куточок відвідало одразу 10 000 відвідувачів, які сподівалися суттєво зекономити на відпустці. Через такий великий наплив туристів були переповнені автостоянки і величезні затори на дорогах та справжній хаос.
Через постійно забиті туалети відвідувачі курорту мочилися прямо в громадських місцях. На деяких відео навіть видно, як люди влаштовують власні барбекю і розпалюють вогнища на схилах.
Місцеві мешканці звинувачують у безладі популярну інфлюенсерку з Неаполя Риту Де Крешенцо, яка протягом останніх тижнів опублікувала серію відео в TikTok та інших соціальних мережах, запрошуючи людей в Роккарасо. Скориставшись її популярністю, кілька бюджетних туристичних компаній почали пропонувати дешеві квитки на курорт.
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