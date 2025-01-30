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Известный блогер вызвала полный хаос на горнолыжном курорте

30 января 2025 15:45
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Курорт Роккарасо был переполнен туристами из-за TikTok-блогера
Отдых на горнолыжном курорте. Фото: Pinterest
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Популярный горнолыжный курорт в итальянском поселке Роккарасо в минувшее воскресенье был переполнен туристами, что повлекло за собой немало проблем. Причиной такой популярности стала реклама TikTok-блогера Риты Де Крешенцо.

Об этом пишет CNN.

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Спокойный и живописный горный уголок посетило сразу 10 000 посетителей, которые надеялись существенно сэкономить на отпуске. Из-за такого большого наплыва туристов были переполнены автостоянки и огромные пробки на дорогах и настоящий хаос.

Из-за постоянно забитых туалетов посетители курорта мочились прямо в общественных местах. На некоторых видео даже видно, как люди устраивают собственные барбекю и разжигают костры на склонах.

Местные жители обвиняют в беспорядке популярную инфлюенсерку из Неаполя Риту Де Крешенцо, которая в течение последних недель опубликовала серию видео в TikTok и других социальных сетях, приглашая людей в Роккарасо.

Воспользовавшись ее популярностью, несколько бюджетных туристических компаний начали предлагать дешевые билеты на курорт.

Известная блогерша устроила полный хаос на горнолыжном курорте - фото 1
Хаос в итальянском поселке Роккарасо. Фото: скриншот TikTok
Известная блогерша устроила полный хаос на горнолыжном курорте - фото 2
Толпы людей в Роккарасо. Фото: скриншот TikTok

Напомним, мы рассказывали, как можно бесплатно посещать музеи в Европе. Также мы писали, куда можно поехать жителям Киева на выходные.

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