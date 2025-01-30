Укрзалізниця підвищує ціни на квитки — яких саме напрямків

Квиток на потяг. Фото ілюстративне: РБК-Україна

"Укрзалізниця" змінить розмір знижок на квитки з України до Польщі та Угорщини. Проїзд здорожчає з 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Як повідомляють в компанії, квитки на напрямках до Польщі та Угорщини, тоді як вартість квитків на рейси до Австрії та Молдови залишиться без змін.

Зазначається, що у напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20-27%;

у вагонах купе — на 9-27%.

Такоож зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ — Варшава — на 37%.

Київ — Будапешт — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Пасажири потягу. Фото ілюстративне: t.me/UkrzalInfo

Як пояснили в компанії, знижки на квитки були введені для популяризації нових міжнародників напрямків. В "Укрзалізниці" були вимушені переглянути цінову політику на певні рейси через високі збитки.

"Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що для окремих категорій громадян існують пільги, які дозволяють отримати квитки на поїзд безплатно або зі знижкою. Також Укрзалізниця пришвидшила потяг №148/147 Київ-Одеса.