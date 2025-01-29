Бонуси для пасажирів Укрзалізниці — які послуги можна отримати безплатно у 2025 році

Провідник у вагоні Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Після припинення авіасполучення в Україні залізничний транспорт став значно популярнішим, адже це найшвидший та найзручніший спосіб подорожувати країною. Щодня тисячі українців їздять потягами Укрзалізниці, але далеко не всі знають, які послуги пасажири можуть отримати безплатно.

Про те, які безплатні послуги можуть отримати українці придбавши квиток на потяг у 2025 році, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Багато українців хвилюються, що можуть проґавити свою зупинку. Проте, якщо це сталося, не потрібно панікувати — пасажир має право безплатно повернутися назад. Для цього слід повідомити начальника поїзда та пред’явити квиток, після чого оформлюється акт, що продовжує його дію.

Також варто знати, що у вартість квитка входить страховка, яка покриває можливі травми під час поїздки. Якщо сталося ушкодження, необхідно скласти акт про нещасний випадок, зберегти квиток і звернутися до страхової компанії по компенсацію.

Що входить у вартість квитка

Залізничний квиток — це не лише право на проїзд, а й доступ до низки безоплатних послуг. Серед них:

можливість отримати питну воду та окріп у провідника;

використання холодильника чи мікрохвильової печі в купе провідника;

доступ до аптечки з медикаментами першої потреби;

можливість користуватися вбиральнями на вокзалах та станціях, через які проходить поїзд;

користування платними туалетами та залами очікування, якщо на станції відсутні їх безплатні аналоги;

отримання ременів безпеки для дітей і дорослих, які почуваються невпевнено на верхніх полицях.

Ще одна корисна деталь — пасажирам не потрібно самостійно складати використану постіль. Це обов’язок провідника. Відповідно до правил перевезень, він має видати чисту білизну та зібрати використану за 30 хвилин до прибуття поїзда.

Раніше ми писали, що ціни на квитки Укрзалізниці поступово зростають, а на деякі напрямки їх взагалі дуже важко дістати. Однак для окремих категорій громадян існують пільги, які дозволяють отримати квитки на поїзд безплатно або зі знижкою. Це стосується також учасників бойових дій (УБД).

Також ми розповідали, що пільговий проїзд є важливою соціальною ініціативою, що робить транспорт доступним для тих, хто найбільше потребує підтримки. Метрополітен є одним з найшвидших засобів пересування в містах. Щодня тисячі українців користуються його послугами. Для більшості людей проїзд є платним, але деякі категорії громадян мають право на пільги.

