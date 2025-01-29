Бонусы для пассажиров Укрзализныци — какие услуги можно получить бесплатно в 2025 году

Проводник в вагоне Укрзализныци. Фото: УНИАН

После прекращения авиасообщения в Украине железнодорожный транспорт стал значительно популярнее, ведь это самый быстрый и удобный способ путешествовать по стране. Ежедневно тысячи украинцев ездят поездами Укрзализныци, но далеко не все знают, какие услуги пассажиры могут получить бесплатно.

О том, какие бесплатные услуги могут получить украинцы приобретя билет на поезд в 2025 году, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Многие украинцы волнуются, что могут пропустить свою остановку. Однако, если это произошло, не нужно паниковать — пассажир имеет право бесплатно вернуться обратно. Для этого следует сообщить начальнику поезда и предъявить билет, после чего оформляется акт, продлевающий его действие.

Также стоит знать, что в стоимость билета входит страховка, которая покрывает возможные травмы во время поездки. Если произошло повреждение, необходимо составить акт о несчастном случае, сохранить билет и обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Что входит в стоимость билета

Железнодорожный билет — это не только право на проезд, но и доступ к ряду бесплатных услуг. Среди них:

возможность получить питьевую воду и кипяток у проводника;

использование холодильника или микроволновой печи в купе проводника;

доступ к аптечке с медикаментами первой необходимости;

возможность пользоваться уборными на вокзалах и станциях, через которые проходит поезд;

пользование платными туалетами и залами ожидания, если на станции отсутствуют их бесплатные аналоги;

получение ремней безопасности для детей и взрослых, которые чувствуют себя неуверенно на верхних полках.

Еще одна полезная деталь — пассажирам не нужно самостоятельно складывать использованную постель. Это обязанность проводника. В соответствии с правилами перевозок, он должен выдать чистое белье и собрать использованное за 30 минут до прибытия поезда.

Ранее мы писали, что цены на билеты Укрзализныци постепенно растут, а на некоторые направления их вообще очень трудно достать. Однако для отдельных категорий граждан существуют льготы, которые позволяют получить билеты на поезд бесплатно или со скидкой. Это касается также участников боевых действий (УБД).

Также мы рассказывали, что льготный проезд является важной социальной инициативой, делающей транспорт доступным для тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Метрополитен является одним из самых быстрых средств передвижения в городах. Ежедневно тысячи украинцев пользуются его услугами. Для большинства людей проезд является платным, но некоторые категории граждан имеют право на льготы.