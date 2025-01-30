Укрзализныця повышает цены на билеты - каких именно направлений

Билет на поезд. Фото иллюстративное: РБК-Україна

"Укрзализныця" изменит размер скидок на билеты из Украины в Польшу и Венгрию. Проезд подорожает с 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как сообщают в компании, билеты на направлениях в Польшу и Венгрию, тогда как стоимость билетов на рейсы в Австрию и Молдову останется без изменений.

Отмечается, что в направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки возрастет:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ — на 20-27%;

в вагонах купе — на 9-27%.

Также возрастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев — Варшава — на 37%.

Киев — Будапешт — на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

Пасажиры поезда. Фото илюстративное: t.me/UkrzalInfo

Как пояснили в компании, скидки на билеты были введены для популяризации новых международников направлений. В "Укрзализныце" были вынуждены пересмотреть ценовую политику на определенные рейсы из-за высоких убытков.

"Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что для отдельных категорий граждан существуют льготы, которые позволяют получить билеты на поезд бесплатно или со скидкой. Также Укрзализныця ускорила поезд №148/147 Киев-Одесса.