Куда выгоднее всего купить билеты в феврале 2025 года - советы путешественникам

Самолет над городом. Иллюстративное фото. Суспільне Дніпро

Январь-февраль - лучший месяц для бронирования летнего отпуска. В этом году самым выгодным вариантом для путешествия оказалась Тоскана.

Об этом пишет The Guardian.

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Аналитики исследовали почти 6 000 пакетных предложений от трех крупнейших туроператоров - Jet2holidays, Tui и easyJet Holidays.

Итальянский город Тоскана, который обычно ассоциируется с роскошным отдыхом на виллах среди холмов и виноградников и дорогими отелями Флоренции, вошел в топ-10 самых дешевых пакетов, уступив более известным бюджетным регионам, таким как Коста-Брава в Испании и Корфу в Греции.

Недельный отпуск в Тоскане в начале августа стоит в среднем 1 034 фунтов стерлингов (53 524 грн) на человека. В пакет услуг за эту стоимость также входит перелет и проживание в двухместном или одноместном номере.

Итальянский город Тоскана. Фото: magnumtravel.lv

Тремя самыми дешевыми направлениями для отдыха со стандартным пакетом услуг оказались Даламан в Турции — 859 фунтов стерлингов (44 465 грн), Агадир в Марокко — 889 фунтов стерлингов (46 тысяч грн) и Бургас в Болгарии — 904 фунта стерлингов (47 тысяч грн).

Выгодные цены в Турции могут быть связаны с недавней жарой — среднесуточная температура августа в Даламане сейчас составляет 33 градуса по Цельсию.

Напомним, мы рассказывали, как можно бесплатно посещать музеи в Европе. Также в итальянском поселке Роккарасо произошел настоящий хаос из-за известного блогера.