Чи безпечно подорожувати літаками — пояснення фахівців

Родина мандрує світом. Фото: Pinterest

На жаль, нерідко ми чуємо в новинах про авіакатастрофи, проте літак й досі залишається найбезпечнішим транспортом для подорожей. Фахівці проаналізували кількість смертельних польотів.

Про це пише видання EuroNews.

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Провівши низку досліджень, експерти з'ясували, смертельні катастрофи комерційних авіакомпаній — справжня рідкість.

Наприкінці 2024 року понад 200 людей загинули в авіакатастрофах. Йдеться про 38 осіб, які загинули в літаку "Азербайджанських авіаліній" в Казахстані, та 179 людей, що померли під час аварійної посадки рейсу Jeju Air у Південній Кореї. Ці трагедії сколихнули світ та змусили мандрівників замислитися про безпеку авіапольотів.

За даними Aviation Safety Network, у 2024 році в авіакатастрофах загинули загалом 318 осіб. Саме він став найсмертоноснішим роком в авіації з 2018 року.

Мандрівка літаком. Фото: Pinterest

У Массачусетському технологічному інституті дійшли висновку, що, попри авіакатастрофи торік, нині літати безпечніше, ніж будь-коли. Після кожної авіатрощі фахівці ретельно досліджують причини аварії, що робить авіаперевезення більш безпечними в майбутньому.

Зазначається, у період 2018-2022 років ризик загинути під час авіаперельоту становив 1 на кожні 13,7 мільйона людей. Це менше, ніж 1 на 7,9 мільйона посадок у 2008-2017 роках, і значно менше, ніж 1 на кожні 350 000 посадок у 1968-1977 роках.

У компанії Airbus з'ясували, що зліт і посадка літака є найнебезпечнішими частинами польоту, під час яких і стаються аварії.

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