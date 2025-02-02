Безопасно ли путешествовать самолетами — объяснение специалистов

Семья путешествует по миру. Фото: Pinterest

К сожалению, нередко мы слышим в новостях об авиакатастрофах, однако самолет до сих пор остаются самым безопасным транспортом для путешествий. Специалисты проанализировали количество смертельных полетов.

Об этом пишет издание EuroNews.

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Проведя ряд исследований, эксперты выяснили, смертельные катастрофы коммерческих авиакомпаний — настоящая редкость.

В конце 2024 года более 200 человек погибли в авиакатастрофах. Речь идет о 38 человеках, погибших в самолете "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, и 179 человеках, умерших во время аварийной посадки рейса Jeju Air в Южной Корее. Эти трагедии всколыхнули мир и заставили путешественников задуматься о безопасности авиаполетов.

По данным Aviation Safety Network, в 2024 году в авиакатастрофах погибли всего 318 человек. Именно он стал самым смертоносным годом в авиации с 2018 года.

Путешествие на самолете. Фото: Pinterest

В Массачусетском технологическом институте пришли к выводу, что, несмотря на авиакатастрофы в прошлом году, сейчас летать безопаснее, чем когда-либо. После каждой авиакатастрофы специалисты тщательно исследуют причины аварии, что делает авиаперевозки более безопасными в будущем.

Отмечается, в период 2018-2022 годов риск погибнуть во время авиаперелета составлял 1 на каждые 13,7 миллиона человек. Это меньше, чем 1 на 7,9 миллиона посадок в 2008-2017 годах, и значительно меньше, чем 1 на каждые 350 000 посадок в 1968-1977 годах.

В компании Airbus выяснили, что взлет и посадка самолета являются самыми опасными частями полета, во время которых и происходят аварии.

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