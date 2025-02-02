Безопасно ли путешествовать самолетами — объяснение специалистов

Эксперты раскрыли самый безопасный транспорт для путешествий
К сожалению, нередко мы слышим в новостях об авиакатастрофах, однако самолет до сих пор остаются самым безопасным транспортом для путешествий. Специалисты проанализировали количество смертельных полетов.
Об этом пишет издание EuroNews.
Безопасно ли путешествовать самолетами
Проведя ряд исследований, эксперты выяснили, смертельные катастрофы коммерческих авиакомпаний — настоящая редкость.
В конце 2024 года более 200 человек погибли в авиакатастрофах. Речь идет о 38 человеках, погибших в самолете "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, и 179 человеках, умерших во время аварийной посадки рейса Jeju Air в Южной Корее. Эти трагедии всколыхнули мир и заставили путешественников задуматься о безопасности авиаполетов.
По данным Aviation Safety Network, в 2024 году в авиакатастрофах погибли всего 318 человек. Именно он стал самым смертоносным годом в авиации с 2018 года.
В Массачусетском технологическом институте пришли к выводу, что, несмотря на авиакатастрофы в прошлом году, сейчас летать безопаснее, чем когда-либо. После каждой авиакатастрофы специалисты тщательно исследуют причины аварии, что делает авиаперевозки более безопасными в будущем.
Отмечается, в период 2018-2022 годов риск погибнуть во время авиаперелета составлял 1 на каждые 13,7 миллиона человек. Это меньше, чем 1 на 7,9 миллиона посадок в 2008-2017 годах, и значительно меньше, чем 1 на каждые 350 000 посадок в 1968-1977 годах.
В компании Airbus выяснили, что взлет и посадка самолета являются самыми опасными частями полета, во время которых и происходят аварии.
Напомним, ранее мы рассказывали о лекарствах, которые категорически запрещены в Европейском Союзе. Также мы писали о самых популярных схемах мошенников на курортах.
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