Як вберегти свої гроші та речі від шахраїв на відпочинку — поради туристам

Шахраї полюють на туристів. Фото: Freepik

Хитрі шахраї завжди полюють на туристів у кожному куточку світу. Щоб зберегти своє майно, варто знати про їх найпопулярніші схеми.

Про цінні поради пише видання Daily Express.

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Експерти з безпеки компанії Nottingham Locksmiths розповіли про шість підступних кишенькових шахрайств, про які потрібно знати мандрівникам.

В публічних місяцях — на центральних вулицях та вокзалах, кишенькові злодії можуть спробувати трюк "поштовх і підйом".

"Вони навмисно наштовхуються на вас, штовхають вас у хаосі, а спільник підбігає і витягує гаманець, телефон або сумочку. Поки ви намагаєтесь опанувати свої емоції — зловмисник працює", — поділився експерт.

В злочинців є трюк — "юний вбивця", під час якого група дітей оточує туристів з наміром пограбувати.

"Може здатися, що ці діти продають дрібні речі, такі як квіти або листівки, але їхня справжня мета — відволікти вас, поки спільник хапає ваші цінності", — повідомив фахівець.

Шахрай намагається обікрасти дівчину. Фото: Freepik

Кишенькові злодії навіть люблять користуватися моментом, коли вуличні артисти розважають натовп. Як пояснюють експерти, поки ви зачаровані шоу, злодії можуть непомітно прослизнути крізь глядачів та в натовпі викрасти ваш телефон та гаманець.

А ще є начебто "послужливий місцевий житель", який намагається відволікти вас розмовою з добрими намірами, поки спільник краде ваші речі. Така схема популярна в Парижі, Мілані і Римі.

Афера з "браслетом дружби" передбачає, що незнайомець підходить до вас з дружньою пропозицією зав'язати "безкоштовний" браслет на вашому зап'ясті". Поки ви приходите до тями, з вас вимагають оплату за річ.

Ще одна підступна афера часто зустрічається в кафе і ресторанах, де злодій вдає із себе туриста, що заблукав.

"Вони підходять до відвідувачів з телефоном, недбало залишеним на столі, і раптом тицяють їм в обличчя карту або листівку, вдаючи, що запитують дорогу", — попередив фахівець.

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