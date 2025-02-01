Как уберечь свои деньги и вещи от мошенников на отдыхе — советы туристам

Мошенники охотятся на туристов. Фото: Freepik

Хитрые мошенники всегда охотятся на туристов в каждом уголке мира. Чтобы сохранить свое имущество, стоит знать об их самых популярных схемах.

О ценных советах пишет издание Daily Express.

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Эксперты по безопасности компании Nottingham Locksmiths рассказали о шести коварных карманных мошенничествах, о которых нужно знать путешественникам.

В публичных местах — на центральных улицах и вокзалах — карманники могут попробовать трюк "толчок и подъем".

"Они намеренно наталкиваются на вас, толкают вас в хаосе, а сообщник подбегает и вытаскивает кошелек, телефон или сумочку. Пока вы пытаетесь овладеть своими эмоциями — злоумышленник работает", — поделился эксперт.

У преступников есть трюк — "юный убийца", во время которого группа детей окружает туристов с намерением ограбить.

"Может показаться, что эти дети продают мелкие вещи, такие как цветы или открытки, но их настоящая цель — отвлечь вас, пока сообщник ворует ваши ценности", — сообщил специалист.

Мошенник пытается обокрасть девушку. Фото: Freepik

Карманники даже любят пользоваться моментом, когда уличные артисты развлекают толпу. Как объясняют эксперты, пока вы очарованы шоу, воры могут незаметно проскользнуть сквозь зрителей и в толпе похитить ваш телефон и кошелек.

А еще есть вроде бы "услужливый местный житель", который пытается отвлечь вас разговором с добрыми намерениями, пока сообщник ворует ваши вещи. Такая схема популярна в Париже, Милане и Риме.

Афера с "браслетом дружбы" предполагает, что незнакомец подходит к вам с дружеским предложением завязать "бесплатный" браслет на вашем запястье. Пока вы приходите в себя, с вас требуют оплату за вещь.

Еще одна коварная афера часто встречается в кафе и ресторанах, где вор прикидывается заблудившимся туристом.

"Они подходят к посетителям с телефоном, небрежно оставленным на столе, и вдруг тычут им в лицо карту или листовку, делая вид, что спрашивают дорогу", — предупредил специалист.

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