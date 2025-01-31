ТОП-10 найгостинніших міст світу

Найгостинніші міста світу — рейтинг 2025 року
Якщо мрієте провести відпустку серед місцевих мешканців, які носять туристів буквально на руках, то вирушайте до стародавнього міста Сігірія на Шрі-Ланці. Саме це місто очолило рейтинг найгостинніших місць в світі.
Відповідний рейтинг оприлюднив сервіс із бронювання житла Booking.com.
10 найгостинніших міст світу в 2025 році
Знаменита Скельна фортеця Сігірія, внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, захоплює краєвидами та архітектурою стародавнього острова Шрі-Ланка. Відвідувачі можуть зануритися в атмосферу затишних селищ, що відомі своїми тканинами, декоративними горщиками і ручним ткацьким текстилем. Пишні ландшафти Національного парку Міннерія також відомі своїми стадами диких слонів. Сігірія поєднує незабутні пригоди із затишним спокоєм.
До Сігірії найкраще дістатися, прилетівши в міжнародний аеропорт Бандаранаїке в столиці країни Коломбо. Звідти три години їзди до мальовничого міста Шрі-Ланки.
Рейтинг найгостинніших міст світу в 2025 році
- Сігірія, Шрі-Ланка
- Касорла, Іспанія
- Урубісі, Бразилія
- Таупо, Нова Зеландія
- Сент-Луїс Августин, США
- Орвієто, Італія
- Манісалес, Колумбія
- Кведлінбург, Німеччина
- Ко Ланта, Таїланд.
- Честер, Сполучене Королівство
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