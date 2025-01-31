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Найгостинніші міста світу — рейтинг 2025 року

31 січня 2025 18:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
ТОП-10 найгостинніших міст світу
Іспанське місто Касорла. Фото: andalucia.org/en/cazorla
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Якщо мрієте провести відпустку серед місцевих мешканців, які носять туристів буквально на руках, то вирушайте до стародавнього міста Сігірія на Шрі-Ланці. Саме це місто очолило рейтинг найгостинніших місць в світі.

Відповідний рейтинг оприлюднив сервіс із бронювання житла Booking.com.

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Знаменита Скельна фортеця Сігірія, внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, захоплює краєвидами та архітектурою стародавнього острова Шрі-Ланка. Відвідувачі можуть зануритися в атмосферу затишних селищ, що відомі своїми тканинами, декоративними горщиками і ручним ткацьким текстилем. Пишні ландшафти Національного парку Міннерія також відомі своїми стадами диких слонів. Сігірія поєднує незабутні пригоди із затишним спокоєм.

До Сігірії найкраще дістатися, прилетівши в міжнародний аеропорт Бандаранаїке в столиці країни Коломбо. Звідти три години їзди до мальовничого міста Шрі-Ланки.

Найгостинніші міста світу — рейтинг 2025 року - фото 1
Місто Сігірія. Фото: srilankaclassytours.com
Найгостинніші міста світу — рейтинг 2025 року - фото 2
Місто Сігірія на Шрі-Ланці. Фото: andbeyond.com

Рейтинг найгостинніших міст світу в 2025 році

  1. Сігірія, Шрі-Ланка
  2. Касорла, Іспанія
  3. Урубісі, Бразилія
  4. Таупо, Нова Зеландія
  5. Сент-Луїс Августин, США
  6. Орвієто, Італія
  7. Манісалес, Колумбія
  8. Кведлінбург, Німеччина
  9. Ко Ланта, Таїланд.
  10. Честер, Сполучене Королівство

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