ТОП-10 найгостинніших міст світу

Іспанське місто Касорла. Фото: andalucia.org/en/cazorla

Якщо мрієте провести відпустку серед місцевих мешканців, які носять туристів буквально на руках, то вирушайте до стародавнього міста Сігірія на Шрі-Ланці. Саме це місто очолило рейтинг найгостинніших місць в світі.

Відповідний рейтинг оприлюднив сервіс із бронювання житла Booking.com.

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Знаменита Скельна фортеця Сігірія, внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, захоплює краєвидами та архітектурою стародавнього острова Шрі-Ланка. Відвідувачі можуть зануритися в атмосферу затишних селищ, що відомі своїми тканинами, декоративними горщиками і ручним ткацьким текстилем. Пишні ландшафти Національного парку Міннерія також відомі своїми стадами диких слонів. Сігірія поєднує незабутні пригоди із затишним спокоєм.

До Сігірії найкраще дістатися, прилетівши в міжнародний аеропорт Бандаранаїке в столиці країни Коломбо. Звідти три години їзди до мальовничого міста Шрі-Ланки.

Місто Сігірія. Фото: srilankaclassytours.com

Місто Сігірія на Шрі-Ланці. Фото: andbeyond.com

Рейтинг найгостинніших міст світу в 2025 році

Сігірія, Шрі-Ланка Касорла, Іспанія Урубісі, Бразилія Таупо, Нова Зеландія Сент-Луїс Августин, США Орвієто, Італія Манісалес, Колумбія Кведлінбург, Німеччина Ко Ланта, Таїланд. Честер, Сполучене Королівство

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