Куди сходити на Буковині — місця, які варто відвідати

Архітектура Буковини. Фото: ukrainer.net

Буковина має багату історію та вражає своєю красою. Туристи будуть вражені різномаїттям цього краю — від мальовничих гір до архітектурних пам'яток.

Редакція Новини.LIVE підібрала для читачів найгарніші локації Буковини.

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Радарна станція "Памір"

Покинута радарна станція "Памір" розташована на гірському хребтові Томнатик, майже на кордоні з Румунією. Білі куполоподібні будівлі нагадують декорації до фільму про інопланетян чи таємних агентів. Саме на цьому гірському хребті співачка Джамала зняла свій кліп на пісню "1944", з якою перемогла на Євробаченні 2016 року.

Хотинська фортеця

Вона розташована на високому березі Дністра та є однією з найвідоміших оборонних укріплень України. Її стіни сягають 40 метрів та витримали багато історичних подій та битв. Двори, бастіони та підземелля фортеці просочені духом середньовіччя. Її мури відкривають дивовижні краєвиди на Дністер.

Хотинська фортеця. Фото: wikipedia.org

Печера "Попелюшка"

Печера розташована на кордоні з Молдовою. Її вхід — поблизу села Подвірне. Її довжина сягає понад 90 км. Серед печер з гіпсу "Попелюшка" посідає почесне третє місце за площею і восьме — серед найбільших печер світу. Гору назвали на честь героїні казки через її дуже брудний вхід. Нині дослідники відкрили в печері підземні озера ("Блакитне озеро", "Озеро динозаврів") та лабіринти. Печера Попелюшка розглядалась як претендент на участь у конкурсі "Сім природних чудес України".

Печера "Попелюшка".Фото: travel.chernivtsi.ua

Нагадаємо, ми розповідали, як можна безплатно відвідувати музеї в Європі. Також ми писали, куди можна поїхати мешканцям Києва на вихідні.