Куда сходить на Буковине — места, которые стоит посетить

Архитектура Буковины. Фото: ukrainer.net

Буковина имеет богатую историю и поражает своей красотой. Туристы будут поражены разнообразием этого края — от живописных гор до архитектурных памятников.

Редакция Новини.LIVE подобрала для читателей самые красивые локации Буковины.

Читайте также:

Радарная станция "Памир"

Заброшенная радарная станция "Памир" расположена на горном хребте Томнатик, почти на границе с Румынией. Белые куполообразные здания напоминают декорации к фильму о и инопланетянах или тайных агентах. Именно на этом горном хребте певица Джамала сняла свой клип на песню "1944", с которой победила на Евровидении 2016 года.

Хотинская крепость

Она расположена на высоком берегу Днестра и является одним из самых известных оборонительных укреплений Украины. Ее стены достигают 40 метров и выдержали много исторических событий и сражений. Дворы, бастионы и подземелья крепости пропитаны духом средневековья. Ее стены открывают впечатляющие виды на Днестр.

Хотинская крепость. Фото: wikipedia.org

Пещера "Золушка"

Пещера находится на границе с Молдовой. Ее вход расположен вблизи села Подворное. Ее длина достигает более 90 км. Среди пещер из гипса, "Золушка" занимает почетное третье место по площади и восьмое - среди крупнейших пещер мира. Гору назвали в честь героини сказки из-за ее очень грязного входа. Сейчас исследователи открыли в пещере подземные озера ("Голубое озеро", "Озеро динозавров") и лабиринты. Пещера Золушка рассматривалась как претендент на участие в конкурсе "Семь природных чудес Украины".

Пещера "Золушка" Фото: travel.chernivtsi.ua

Напомним, мы рассказывали, как можно бесплатно посещать музеи в Европе. Также мы писали, куда можно поехать жителям Киева на выходные.