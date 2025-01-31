ТОП-10 самых гостеприимных городов мира

Испанский город Касорла. Фото: andalucia.org/en/cazorla

Если мечтаете провести отпуск среди местных жителей, которые носят туристов буквально на руках, то отправляйтесь в древний город Сигирия на Шри-Ланке. Именно этот город возглавил рейтинг самых гостеприимных мест в мире.

Соответствующий рейтинг обнародовал сервис по бронированию жилья Booking.com.

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Знаменитая Скальная крепость Сигирия, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, восхищает видами и архитектурой древнего острова Шри-Ланка. Посетители могут окунуться в атмосферу уютных деревень, известных своими тканями, декоративными горшками и ручным ткацким текстилем. Пышные ландшафты Национального парка Миннерия также известны своими стадами диких слонов. Сигирия сочетает незабываемые приключения с уютным спокойствием.

До Сигирии лучше всего добраться, прилетев в международный аэропорт Бандаранаике в столице страны Коломбо. Оттуда три часа езды до живописного города Шри-Ланки.

Город Сигирия. Фото: srilankaclassytours.com

Город Сигирия на Шри-Ланке. Фото: andbeyond.com

Рейтинг самых гостеприимных городов мира в 2025 году

Сигирия, Шри-Ланка Касорла, Испания Урубиси, Бразилия Таупо, Новая Зеландия Сент-Луис Августин, США Орвието, Италия Манисалес, Колумбия Кведлинбург, Германия Ко Ланта, Таиланд Честер, Соединенное Королевство

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