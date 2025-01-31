ТОП-10 самых гостеприимных городов мира

Самые гостеприимные города мира — рейтинг 2025 года
Если мечтаете провести отпуск среди местных жителей, которые носят туристов буквально на руках, то отправляйтесь в древний город Сигирия на Шри-Ланке. Именно этот город возглавил рейтинг самых гостеприимных мест в мире.
Соответствующий рейтинг обнародовал сервис по бронированию жилья Booking.com.
10 самых гостеприимных городов мира в 2025 году
Знаменитая Скальная крепость Сигирия, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, восхищает видами и архитектурой древнего острова Шри-Ланка. Посетители могут окунуться в атмосферу уютных деревень, известных своими тканями, декоративными горшками и ручным ткацким текстилем. Пышные ландшафты Национального парка Миннерия также известны своими стадами диких слонов. Сигирия сочетает незабываемые приключения с уютным спокойствием.
До Сигирии лучше всего добраться, прилетев в международный аэропорт Бандаранаике в столице страны Коломбо. Оттуда три часа езды до живописного города Шри-Ланки.
Рейтинг самых гостеприимных городов мира в 2025 году
- Сигирия, Шри-Ланка
- Касорла, Испания
- Урубиси, Бразилия
- Таупо, Новая Зеландия
- Сент-Луис Августин, США
- Орвието, Италия
- Манисалес, Колумбия
- Кведлинбург, Германия
- Ко Ланта, Таиланд
- Честер, Соединенное Королевство
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