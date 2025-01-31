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Самые гостеприимные города мира — рейтинг 2025 года

31 января 2025 18:30
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
ТОП-10 самых гостеприимных городов мира
Испанский город Касорла. Фото: andalucia.org/en/cazorla
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Если мечтаете провести отпуск среди местных жителей, которые носят туристов буквально на руках, то отправляйтесь в древний город Сигирия на Шри-Ланке. Именно этот город возглавил рейтинг самых гостеприимных мест в мире.

Соответствующий рейтинг обнародовал сервис по бронированию жилья Booking.com.

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Знаменитая Скальная крепость Сигирия, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, восхищает видами и архитектурой древнего острова Шри-Ланка. Посетители могут окунуться в атмосферу уютных деревень, известных своими тканями, декоративными горшками и ручным ткацким текстилем. Пышные ландшафты Национального парка Миннерия также известны своими стадами диких слонов. Сигирия сочетает незабываемые приключения с уютным спокойствием.

До Сигирии лучше всего добраться, прилетев в международный аэропорт Бандаранаике в столице страны Коломбо. Оттуда три часа езды до живописного города Шри-Ланки.

Самые гостеприимные города мира —рейтинг 2025 года - фото 1
Город Сигирия. Фото: srilankaclassytours.com
Самые гостеприимные города мира —рейтинг 2025 года - фото 2
Город Сигирия на Шри-Ланке. Фото: andbeyond.com

Рейтинг самых гостеприимных городов мира в 2025 году

  1. Сигирия, Шри-Ланка
  2. Касорла, Испания
  3. Урубиси, Бразилия
  4. Таупо, Новая Зеландия
  5. Сент-Луис Августин, США
  6. Орвието, Италия
  7. Манисалес, Колумбия
  8. Кведлинбург, Германия
  9. Ко Ланта, Таиланд
  10. Честер, Соединенное Королевство

Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибки с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также после страшного пожара на горнолыжном курорте Карталкая массово закрывают отели в Турции.

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