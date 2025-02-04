Валізі якого кольору часто губляться — як не зіпсувати відпустку

Валізи різних кольорів. Фото: Pexels

Згідно з останніми дослідженнями, колір вашої валізи може відігравати важливу роль у тому, чи доїде вона до місця призначення, чи загубиться в дорозі. Експерти з'ясували, валізи якого кольору частіше губляться в аеропорті.

Про це пише Express.

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Згідно з результатами досліджень, в аеропортах найчастіше губляться валізи чорного кольору. Хоча чорний колір залишається найпрактичнішим вибором для багатьох мандрівників, він також створює значні проблеми для працівників аеропорту.

Чорні валізи часто помилково беруть інші пасажири або неправильно поводяться з ними співробітники аеропортів.

Темні тони роблять чорні валізи майже нерозрізненими на конвеєрі, особливо коли рейси переповнені пасажирами та багажем. Ця плутанина збільшує ймовірність того, що вашу валізу відправлять не туди, куди потрібно, або помилково помістять на інший рейс.

Чоловік із чорною валізою. Фото: Freepik

Незважаючи на те, що багато авіакомпаній вдосконалюють системи обробки багажу, через величезні навантаження чорні валізи все ще мають більше шансів загубитися.

Крім того, чорні валізи часто складніше помітити, коли вони розміщені на конвеєрі, особливо в умовах недостатнього освітлення або серед моря схожих за кольором валіз.

Щоб не залишитись у відпустці без речей, краще обирайте колір валізи, який виділяється. Яскравий багаж набагато легше ідентифікувати на багажному конвеєрі.

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