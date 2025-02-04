Чемодане какого цвета часто теряются - как не испортить отпуск

Чемоданы разных цветов. Фото: Pexels

Согласно последним исследованиям, цвет вашего чемодана может играть важную роль в том, доедет ли он до места назначения или потеряется в дороге. Эксперты выяснили, чемоданы какого цвета чаще теряются в аэропорту.

Об этом пишет Express.

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Согласно результатам исследований, в аэропортах чаще всего теряются чемоданы черного цвета. Хотя черный цвет остается самым практичным выбором для многих путешественников, он также создает значительные проблемы для работников аэропорта.

Черные чемоданы часто ошибочно берут другие пассажиры или неправильно обращаются с ними сотрудники аэропортов.

Темные тона делают черные чемоданы почти неразличимыми на конвейере, особенно когда рейсы переполнены пассажирами и багажом. Эта путаница увеличивает вероятность того, что ваш чемодан отправят не туда, куда нужно, или ошибочно поместят на другой рейс.

Мужчина с черным чемоданом. Фото: Freepik

Несмотря на то, что многие авиакомпании совершенствуют системы обработки багажа, из-за огромной нагрузки черные чемоданы все еще имеют больше шансов потеряться.

Кроме того, черные чемоданы часто сложнее заметить, когда они размещены на конвейере, особенно в условиях недостаточного освещения или среди моря похожих по цвету чемоданов.

Чтобы не остаться в отпуске без вещей, лучше выбирайте цвет чемодана, который выделяется. Яркий багаж гораздо легче идентифицировать на багажном конвейере.

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