Ryanair може повернути польоти над Україною — що відомо

Літак з пасажирами Ryanair. Фото: facebook Міжнародний аеропорт "Львів"

Авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною. Керівництво лоукостера сподівається, що президент США Дональд Трамп зможе закінчити страшну війну в Україні.

Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі в інтерв'ю виданню Telegraph.

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Очільник авіакомпанії повідомив, що лоукостер буде готовий відновити польоти над Україною упродовж перших 4-6 тижнів після припинення активних бойових дій та висловив сподівання, що це станеться у 2025 році.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв'язання питання незаконного вторгнення росії в Україну", — сказав О'Лірі.

Після відкриття повітряного простору передбачається відкриття близько 24 маршрутів до Києва та Львова.

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

О'Лірі підкреслив, що необхідне офіційне припинення бойових дій для задоволення вимог Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA).

"Врешті-решт, потрібне певне припинення вогню, тому що EASA не дозволить нічого літати над цим районом, якщо у них не буде якоїсь розумної впевненості, що там не будуть літати ракети", — додав він.

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