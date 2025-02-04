Ryanair может вернуть полеты над Украиной - что известно

Самолет с пассажирами Ryanair. Фото: facebook Международный аэропорт "Львов"

Авиакомпания Ryanair разрабатывает план возобновления полетов над Украиной. Руководство лоукостера надеется, что президент США Дональд Трамп сможет закончить страшную войну в Украине.

Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью изданию Telegraph.

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Глава авиакомпании сообщил, что лоукостер будет готов возобновить полеты над Украиной в течение первых 4-6 недель после прекращения активных боевых действий и выразил надежду, что это произойдет в 2025 году.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, надеюсь, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину", — сказал О'Лири.

После открытия воздушного пространства предполагается открытие около 24 маршрутов в Киев и Львов.

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

О'Лири подчеркнул, что необходимо официальное прекращение боевых действий для удовлетворения требований Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).

"В конце концов, нужно определенное прекращение огня, потому что EASA не позволит ничего летать над этим районом, если у них не будет какой-то разумной уверенности, что там не будут летать ракеты", — добавил он.

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