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Названо авіакомпанії, які найчастіше гублять багаж пасажирів

12 лютого 2025 15:02
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Авіакомпанії, які часто гублять багаж пасажирів — перелік
Багаж. Фото: Pixabay
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Втрата зареєстрованого багажу в аеропорту — справжній жах для будь-якого мандрівника. Тож перш ніж вирушати у подорож, дізнайтеся, під час перельотів якими авіакомпаніями потрібно бути особливо уважними зі своєю валізою.

Як пише Daily Express, компанія OddsMonkey виявила, які авіаперевізники найчастіше гублять речі пасажирів, а які, навпаки, є найбільш надійними.

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Які авіакомпанії найчастіше гублять багаж пасажирів

Фахівці проаналізували понад 700 тисяч відгуків на Tripadvisor, а також використали дані з бази Luggage Losers, що відстежує втрату багажу у 18 тисячах аеропортів та авіакомпаній. У дослідженні брали участь 25 популярних перевізників.

Найчастіше проблеми з багажем виникали у пасажирів ірландської авіакомпанії Aer Lingus — у 3,14% із 14 003 відгуків згадувалася втрата речей. Це означає, що в середньому понад три пасажири зі ста стикалися з такою неприємністю. На другому місці в списку опинилася Kenya Airways — 3,03% відгуків із втраченим багажем, а на третьому — Air Canada  з показником у 2,58%.

Окрім того, дослідження оцінило ймовірність втратити багаж у різних авіакомпаніях та сформувала список авіакомпаній із найбільшою ймовірністю втрати багажу:

  • Frontier Airlines (США)
  • Air India (Індія)
  • IndiGo (Індія)
  • British Airways (Великобританія)
  • Iberia (Іспанія)

Які авіаперевізники більш надійні

Європейські лоукостери виявилися одними з найбільш надійних у цьому питанні. Зокрема, Jet2, Ryanair і Wizz Air рідше за інших губили речі пасажирів, що підтверджується відповідними показниками — 0,28%, 0,32% і 0,50% згадок про втрачений багаж відповідно.

Отже, маємо такий список найнадійніших авіакомпаній: 

  • Jet2 (Великобританія)
  • Ryanair (Ірландія)
  • easyJet (Великобританія)
  • Air France (Франція)
  • Wizz Air (Угорщина)

Також дізнайтеся, валізи якого кольору частіше губляться в аеропорту.

Також ми писали про лайфхаки, як допоможуть зекономити на додатковому багажу в літаку.

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