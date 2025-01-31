Що краще обрати — валізу, рюкзак чи сумку

Туристка з валізою. Фото: Freepik

Ретельна підготовка до відпустки — запорука чудового настрою на відпочинку. Проте не завжди можна визначити, в що саме варто пакувати свої речі.

Про те, як правильно обрати валізу, сумку чи рюкзак, пише РБК-Україна.

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Валіза

Валіза чудово підійде тим туристам, які подорожують літаком та зупиняються у готелі. Вона вмістка та її легко пересувати на колесах. Такий варіант ідеально підходить для ділових поїздок або сімейних подорожей, де необхідні акуратно зібрані речі.

Проте через свою габаритність, вони можуть заважати людям із активним способом життя. При виборі валізи враховуйте, що 4-колісні моделі маневреніші, а 2-колісні зручніше їздять нерівними поверхнями.

Дівчина з валізою. Фото: Freepik

Сумка

Сумка чудово підійде тим, хто запланував мандрівку на декілька днів. В неї зручно пакувати речі та вона доволі компактна.

Сумку можна розмістити в багажне відділення чи під сидінням в транспорті. Проте враховуйте, що її буде не зручно нести, якщо вам необхідно буде долати великі відстані.

При виборі сумки, краще зверніть увагу на моделі із водонепроникним матеріалом та довгим ремінцем, адже так вам буде зручніше її носити.

Рюкзак

Цей варіант ідеально підійде для тих, хто полюбляє активний відпочинок — хайкінг, кемпінг або тури містами. В рюкзаку рівномірно розподіляється навантаження на всю спину і тому його набагато зручніше нести ніж сумку.

Рюкзак можна взяти із собою в літак та в похід у гори. Ледь не єдиний їх недолік — не зручно діставати речі із його дна. Вибір рюкзака залежить від ваших цілей — для одноденних подорожей підійдуть моделі до 30 літрів, а для багатоденних — від 50 літрів і більше. Також варто придивитися до якості ременів, які зможуть витримати потрібне навантаження.

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