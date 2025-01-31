Что лучше выбрать - чемодан, рюкзак или сумку

Туристка с чемоданом. Фото: Freepik

Тщательная подготовка к отпуску — залог отличного настроения на отдыхе. Однако не всегда можно определить, во что именно стоит паковать свои вещи.

О том, как правильно выбрать чемодан, сумку или рюкзак, пишет РБК-Украина.

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Чемодан

Чемодан прекрасно подойдет тем туристам, которые путешествуют самолетом и останавливаются в отеле. Он вместительный и его легко передвигать на колесах. Такой вариант идеально подходит для деловых поездок или семейных путешествий, где необходимы аккуратно собранные вещи.

Однако из-за своей габаритности, они могут мешать людям с активным образом жизни. При выборе чемодана учитывайте, что 4-колесные модели более маневренные, а 2-колесные удобнее ездят по неровным поверхностям.

Девушка с чемоданом. Фото: Freepik

Сумка

Сумка прекрасно подойдет тем, кто запланировал путешествие на несколько дней. В нее удобно паковать вещи и она довольно компактная.

Сумку можно разместить в багажное отделение или под сиденьем в транспорте. Однако учитывайте, что ее будет неудобно нести, если вам необходимо будет преодолевать большие расстояния.

При выборе сумки, лучше обратите внимание на модели с водонепроницаемым материалом и длинным ремешком, ведь так вам будет удобнее ее носить.

Рюкзак

Этот вариант идеально подойдет для тех, кто любит активный отдых — хайкинг, кемпинг или туры по городам. В рюкзаке равномерно распределяется нагрузка на всю спину и поэтому его гораздо удобнее нести чем сумку.

Рюкзак можно взять с собой в самолет и в поход в горы. Едва ли не единственный их недостаток — не удобно доставать вещи с его дна. Выбор рюкзака зависит от ваших целей — для однодневных путешествий подойдут модели до 30 литров, а для многодневных — от 50 литров и более. Также стоит присмотреться к качеству ремней, которые смогут выдержать нужную нагрузку.

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