Авиакомпании, которые часто теряют багаж пассажиров — перечень

Названы авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров
Потеря зарегистрированного багажа в аэропорту — настоящий ужас для любого путешественника. Поэтому прежде чем отправляться в путешествие, узнайте, во время перелетов какими авиакомпаниями нужно быть особенно внимательными со своим чемоданом.
Как пишет Daily Express, компания OddsMonkey обнаружила, какие авиаперевозчики чаще всего теряют вещи пассажиров, а какие, наоборот, являются наиболее надежными.
Какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров
Специалисты проанализировали более 700 тысяч отзывов на Tripadvisor, а также использовали данные из базы Luggage Losers, которая отслеживает потерю багажа в 18 тысячах аэропортов и авиакомпаний. В исследовании участвовали 25 популярных перевозчиков.
Чаще всего проблемы с багажом возникали у пассажиров ирландской авиакомпании Aer Lingus - в 3,14% из 14 003 отзывов упоминалась потеря вещей. Это означает, что в среднем более трех пассажиров из ста ста сталкивались с такой неприятностью. На втором месте в списке оказалась Kenya Airways — 3,03% отзывов с потерянным багажом, а на третьем — Air Canada с показателем в 2,58%.
Кроме того, исследование оценило вероятность потерять багаж в различных авиакомпаниях и сформировала список авиакомпаний с наибольшей вероятностью потери багажа:
- Frontier Airlines (США)
- Air India (Индия)
- IndiGo (Индия)
- British Airways (Великобритания)
- Iberia (Испания)
Какие авиаперевозчики более надежные
Европейские лоукостеры оказались одними из самых надежных в этом вопросе. В частности, Jet2, Ryanair и Wizz Air реже других теряли вещи пассажиров, что подтверждается соответствующими показателями — 0,28%, 0,32% и 0,50% упоминаний о потерянном багаже соответственно.
Итак, имеем такой список самых надежных авиакомпаний:
- Jet2 (Великобритания)
- Ryanair (Ирландия)
- easyJet (Великобритания)
- Air France (Франция)
- Wizz Air (Венгрия)
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