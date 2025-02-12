Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Названы авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров arrow

Названы авиакомпании, которые чаще всего теряют багаж пассажиров

12 февраля 2025 15:02
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Авиакомпании, которые часто теряют багаж пассажиров — перечень
Багаж. Фото: Pixabay
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Потеря зарегистрированного багажа в аэропорту — настоящий ужас для любого путешественника. Поэтому прежде чем отправляться в путешествие, узнайте, во время перелетов какими авиакомпаниями нужно быть особенно внимательными со своим чемоданом.

Как пишет Daily Express, компания OddsMonkey обнаружила, какие авиаперевозчики чаще всего теряют вещи пассажиров, а какие, наоборот, являются наиболее надежными.

Читайте также:

Какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров

Специалисты проанализировали более 700 тысяч отзывов на Tripadvisor, а также использовали данные из базы Luggage Losers, которая отслеживает потерю багажа в 18 тысячах аэропортов и авиакомпаний. В исследовании участвовали 25 популярных перевозчиков.

Чаще всего проблемы с багажом возникали у пассажиров ирландской авиакомпании Aer Lingus - в 3,14% из 14 003 отзывов упоминалась потеря вещей. Это означает, что в среднем более трех пассажиров из ста ста сталкивались с такой неприятностью. На втором месте в списке оказалась Kenya Airways — 3,03% отзывов с потерянным багажом, а на третьем — Air Canada с показателем в 2,58%.

Кроме того, исследование оценило вероятность потерять багаж в различных авиакомпаниях и сформировала список авиакомпаний с наибольшей вероятностью потери багажа:

  • Frontier Airlines (США)
  • Air India (Индия)
  • IndiGo (Индия)
  • British Airways (Великобритания)
  • Iberia (Испания)

Какие авиаперевозчики более надежные

Европейские лоукостеры оказались одними из самых надежных в этом вопросе. В частности, Jet2, Ryanair и Wizz Air реже других теряли вещи пассажиров, что подтверждается соответствующими показателями — 0,28%, 0,32% и 0,50% упоминаний о потерянном багаже соответственно.

Итак, имеем такой список самых надежных авиакомпаний:

  • Jet2 (Великобритания)
  • Ryanair (Ирландия)
  • easyJet (Великобритания)
  • Air France (Франция)
  • Wizz Air (Венгрия)

Также узнайте, чемоданы какого цвета чаще теряются в аэропорту.

Также мы писали о лайфхаках, которые помогут сэкономить на дополнительном багаже в самолете.

авиарейсы авиасообщение путешествие сумки компании туризм
Реклама
Реклама
Реклама