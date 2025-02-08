Як не платити за додаткові валізи чи сумки — поради для мандрівників

Як не платити за додатковий багаж у літаку — лайфхаки
Збори у відпустку може стати непростим завданням, адже за додатковий багаж в літаку доведеться платити. Проте експертка з подорожей та шукачка пригод Мішка Бранд поділилася хитрими лайфхаками, які дозволять вам взяти все необхідне без доплат.
Про це пише Express.
Як взяти все необхідне у відпустку і не доплачувати за багаж
Мішка порадила мандрівникам вдягати у подорож куртку або жилет з потайними кишенями.
"У них можна зберігати менші та важчі речі, такі як павербанки, зарядні пристрої або навіть закуски, щоб вони не перевищували вагу вашого рюкзака та були доступні", — сказала вона.
Експертка також підкреслила важливість використання кожного сантиметра валізи чи сумки.
"Покладіть шкарпетки або дрібні предмети у взуття — це дозволить взяти більше речей і допоможе взуттю тримати форму", — додала Мішка.
Вона також порекомендувала туристам для одноденних поїздок брати з собою в основну сумку складний рюкзак, який дозволить вам нести сумку на плечах.
Необхідні речі також можна спакувати в наволочку дорожньої подушки, яка не займе багато місця.
Мішка також підкреслила переваги використання розбірних контейнерів для їжі або силіконових пакетів із застібкою-блискавкою.
"Вони ідеально підходять для залишків їжі, вуличної їжі або навіть для організації дрібних речей у вашому рюкзаку. Вони легкі і можуть заощадити місце", — підсумувала мандрівниця.
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