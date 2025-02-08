Как не платить за дополнительные чемоданы или сумки - советы для путешественников

Как не платить за дополнительный багаж в самолете — лайфхаки
Сборы в отпуск может стать непростой задачей, ведь за дополнительный багаж в самолете придется платить. Однако эксперт по путешествиям и искательница приключений Мишка Бранд поделилась хитрыми лайфхаками, которые позволят вам взять все необходимое без доплат.
Об этом пишет Express.
Как взять все необходимое в отпуск и не доплачивать за багаж
Мишка посоветовала путешественникам надевать в путешествие куртку или жилет с потайными карманами.
"В них можно хранить меньшие и более тяжелые вещи, такие как павербанки, зарядные устройства или даже закуски, чтобы они не превышали вес вашего рюкзака и были доступны", — сказала она.
Эксперт также подчеркнула важность использования каждого сантиметра чемодана или сумки.
"Положите носки или мелкие предметы в обувь — это позволит взять больше вещей и поможет обуви держать форму", — добавила Мишка.
Она также порекомендовала туристам для однодневных поездок брать с собой в основную сумку складной рюкзак, который позволит вам нести сумку на плечах.
Необходимые вещи также можно упаковать в наволочку дорожной подушки, которая не займет много места.
Мишка также подчеркнула преимущества использования разборных контейнеров для еды или силиконовых пакетов с застежкой-молнией.
"Они идеально подходят для остатков еды, уличной еды или даже для организации мелких вещей в вашем рюкзаке. Они легкие и могут сэкономить место", — подытожила путешественница.
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