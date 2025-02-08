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Как не платить за дополнительный багаж в самолете — лайфхаки

8 февраля 2025 15:15
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Как не платить за дополнительные чемоданы или сумки - советы для путешественников
Прохождение проверки в аэропорту. Фото: Freepik
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Сборы в отпуск может стать непростой задачей, ведь за дополнительный багаж в самолете придется платить. Однако эксперт по путешествиям и искательница приключений Мишка Бранд поделилась хитрыми лайфхаками, которые позволят вам взять все необходимое без доплат.

Об этом пишет Express.

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Мишка посоветовала путешественникам надевать в путешествие куртку или жилет с потайными карманами.

"В них можно хранить меньшие и более тяжелые вещи, такие как павербанки, зарядные устройства или даже закуски, чтобы они не превышали вес вашего рюкзака и были доступны", — сказала она.

Эксперт также подчеркнула важность использования каждого сантиметра чемодана или сумки.

"Положите носки или мелкие предметы в обувь — это позволит взять больше вещей и поможет обуви держать форму", — добавила Мишка.

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Путешественница в аэропорту. Фото: Freepik

Она также порекомендовала туристам для однодневных поездок брать с собой в основную сумку складной рюкзак, который позволит вам нести сумку на плечах.

Необходимые вещи также можно упаковать в наволочку дорожной подушки, которая не займет много места.

Мишка также подчеркнула преимущества использования разборных контейнеров для еды или силиконовых пакетов с застежкой-молнией.

"Они идеально подходят для остатков еды, уличной еды или даже для организации мелких вещей в вашем рюкзаке. Они легкие и могут сэкономить место", — подытожила путешественница.

Напомним, мы рассказывали, что лучше выбирать для путешествий — рюкзак, чемодан или сумку. Также мы писали о самых популярных схемах мошенников на курортах.

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