Як компактно та швидко спакувати валізу — поради мандрівникам

Швидко та компактно — лайфхаки, які допоможуть спакувати валізу
Під час підготовки до відпустки важливим етапом є зібрання валізи. Якщо не знати деякі хитрощі, то на пакування у вас піде багато часу та сил.
Порадами поділилася мандрівниця Марта Стюарт.
Як компактно скласти валізу
Спочатку вам необхідно розкласти біля валізи всі речі, які будуть необхідні вам під час відпочинку. Варто правильно визначити, який одяг варто покласти в основний відсік валізи, який — в сітчастий відсік на відкидному боці. Зокрема, в основний відсік краще складати штани, джинси, верхній одяг та піжаму. Щоб зекономити трохи місця, ремені краще заправити в штани.
Марта радить своїм читачам саме складати речі у валізу, а не скручувати їх у рулони. Такий варіант не тільки збереже ваші речі у більш охайному стані, а й суттєво зекономить місце.
Спідню білизну зі шкарпетками краще складати в середню частину валізи із сітчастим відділенням. Ці речі також варто спакувати в окремий пакет.
Ваше взуття краще покласти на дно валізи, ближче до коліщаток. Якщо ви його забрудните, то через пакет пил потрапить на стінки валізи, а не на ваші чисті штани та блузи. Поверх взуття можна розмістити органайзер з аксесуарами.
Не варто брати в подорож багато б'юті-баночок. Свої засоби з догляду краще розмістити у верхній частині валізи, ближче до її боків. Обов'язково візьміть у мандрівку якісний SPF-крем та невеличку аптечку із жарознижувальними, антигістамінними засобами та сорбентами.
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