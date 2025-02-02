Як компактно та швидко спакувати валізу — поради мандрівникам

Чоловік складає речі у валізу.Фото: Pinterest

Під час підготовки до відпустки важливим етапом є зібрання валізи. Якщо не знати деякі хитрощі, то на пакування у вас піде багато часу та сил.

Порадами поділилася мандрівниця Марта Стюарт.

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Спочатку вам необхідно розкласти біля валізи всі речі, які будуть необхідні вам під час відпочинку. Варто правильно визначити, який одяг варто покласти в основний відсік валізи, який — в сітчастий відсік на відкидному боці. Зокрема, в основний відсік краще складати штани, джинси, верхній одяг та піжаму. Щоб зекономити трохи місця, ремені краще заправити в штани.

Марта радить своїм читачам саме складати речі у валізу, а не скручувати їх у рулони. Такий варіант не тільки збереже ваші речі у більш охайному стані, а й суттєво зекономить місце.

Спідню білизну зі шкарпетками краще складати в середню частину валізи із сітчастим відділенням. Ці речі також варто спакувати в окремий пакет.

Спаковані у валізі речі. Фото: Pinterest

Ваше взуття краще покласти на дно валізи, ближче до коліщаток. Якщо ви його забрудните, то через пакет пил потрапить на стінки валізи, а не на ваші чисті штани та блузи. Поверх взуття можна розмістити органайзер з аксесуарами.

Не варто брати в подорож багато б'юті-баночок. Свої засоби з догляду краще розмістити у верхній частині валізи, ближче до її боків. Обов'язково візьміть у мандрівку якісний SPF-крем та невеличку аптечку із жарознижувальними, антигістамінними засобами та сорбентами.

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