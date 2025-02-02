Как компактно и быстро упаковать чемодан — советы путешественникам

Быстро и компактно — лайфхаки, которые помогут упаковать чемодан
Во время подготовки к отпуску важным этапом является сбор чемодана. Если не знать некоторые хитрости, то на сборы у вас уйдет много времени и сил.
Советами поделилась путешественница Марта Стюарт.
Как компактно сложить чемодан
Сначала вам необходимо разложить возле чемодана все вещи, которые будут необходимы вам во время отдыха. Стоит правильно определить, какую одежду стоит положить в основной отсек чемодана, какую — в сетчатый отсек на откидной стороне. В частности, в основной отсек лучше складывать брюки, джинсы, верхнюю одежду и пижаму. Чтобы сэкономить немного места, ремни лучше заправить в брюки.
Марта советует своим читателям именно складывать вещи в чемодан, а не скручивать их в рулоны. Такой вариант не только сохранит ваши вещи в более опрятном состоянии, но и существенно сэкономит место.
Нижнее белье с носками лучше складывать в среднюю часть чемодана с сетчатым отделением. Эти вещи также стоит упаковать в отдельный пакет.
Вашу обувь лучше будет положить на дно чемодана, ближе к колесикам. Если вы ее испачкаете, то через пакет пыль попадет на стенки чемодана, а не на ваши чистые брюки и блузы. Поверх обуви можно разместить органайзер с аксессуарами.
Не стоит брать в путешествие много бьюти-баночек. Свои средства по уходу лучше разместить в верхнюю часть чемодана, ближе к его бокам. Обязательно возьмите в путешествие качественный SPF-крем и небольшую аптечку с жаропонижающими, антигистаминными средствами и сорбентами.
Напомним, мы рассказывали, что лучше выбирать для путешествий — рюкзак, чемодан или сумку. Также мы писали о самых популярных схемах мошенников на курортах.
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