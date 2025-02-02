Как компактно и быстро упаковать чемодан — советы путешественникам

Мужчина складывает вещи в чемодан, фото: Pinterest

Во время подготовки к отпуску важным этапом является сбор чемодана. Если не знать некоторые хитрости, то на сборы у вас уйдет много времени и сил.

Советами поделилась путешественница Марта Стюарт.

Читайте также:

Как компактно сложить чемодан

Сначала вам необходимо разложить возле чемодана все вещи, которые будут необходимы вам во время отдыха. Стоит правильно определить, какую одежду стоит положить в основной отсек чемодана, какую — в сетчатый отсек на откидной стороне. В частности, в основной отсек лучше складывать брюки, джинсы, верхнюю одежду и пижаму. Чтобы сэкономить немного места, ремни лучше заправить в брюки.

Марта советует своим читателям именно складывать вещи в чемодан, а не скручивать их в рулоны. Такой вариант не только сохранит ваши вещи в более опрятном состоянии, но и существенно сэкономит место.

Нижнее белье с носками лучше складывать в среднюю часть чемодана с сетчатым отделением. Эти вещи также стоит упаковать в отдельный пакет.

Упакованные в чемодане вещи. Фото: Pinterest

Вашу обувь лучше будет положить на дно чемодана, ближе к колесикам. Если вы ее испачкаете, то через пакет пыль попадет на стенки чемодана, а не на ваши чистые брюки и блузы. Поверх обуви можно разместить органайзер с аксессуарами.

Не стоит брать в путешествие много бьюти-баночек. Свои средства по уходу лучше разместить в верхнюю часть чемодана, ближе к его бокам. Обязательно возьмите в путешествие качественный SPF-крем и небольшую аптечку с жаропонижающими, антигистаминными средствами и сорбентами.

Напомним, мы рассказывали, что лучше выбирать для путешествий — рюкзак, чемодан или сумку. Также мы писали о самых популярных схемах мошенников на курортах.